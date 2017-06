Sjølv viss Theresa May får støtte frå veljarane i dag, er ho ikkje den leiaren Storbritannia eller Europa treng no.

Ho hadde ikkje akkurat det beste utgangspunktet. Theresa May flytta inn i Downing Street 10 etter at britane røysta for å forlate EU. Oppgåva hennar var å samle landet og Det konservative partiet bak ein plan for vegen ut.

Snart eitt år seinare går britane til val igjen i dag, etter at May utlyste nyval. Ho håpte på eit sterkt mandat frå folket. Det har ho ikkje gjort seg fortent til, akkurat som motkandidaten Jeremy Corbyn frå partiet Labour.

Dei siste målingane tyder på eit mykje jamnare val enn kva dei fleste trudde. Labour har teke kraftig innpå, etter at May har drive ein svak og lite overtydande valkamp.

Etter åtaket i London førre veke, skrudde May opp retorikken i kampen mot terror. Bodskapen var «Nok er nok». Løysinga var strengare straffar, statleg kontroll over internett og farvel til menneskerettane.

May tek feil på alle mogelege plan. Trugsmål om straff vil ikkje stogge ein sjølvmordsbombar. Dei fridomane ho vil fjerne, er sjølve kjernen i kvifor terroristane må nedkjempast.

Kampen mot terror kunne vore ei vinnarsak for May; motkandidaten Jeremy Corbyn, som er ytst på Labours venstreside, har ikkje mykje truverd i den saka. Men i staden har ho hausta forståeleg kritikk for nedgang i talet på politifolk.

May har forsøkt å vinne valet på at ho er best eigna til å leie Brexit-forhandlingane. Med gammalsosialisten Corbyn som alternativ, kan det vere rett. Likevel innbyr ho ikkje til tillit. Løftet hennar er ein «hard Brexit», som inneber at britane trekk seg ut av det meste og beste EU har å by på.

Svar på kvifor eller korleis har ikkje May gitt. Alt av kritiske spørsmål har ho svart på med tomme slagord som «vi skal gjere ein suksess ut av Brexit».

På punkt etter punkt har May stått fram som lite tillitvekkjande.

Ho lova drastisk reduksjon i innvandring, men det motsette skjedde. Ho lova at ho ikkje ville lyse ut nyval, men då ho såg det som opportunt, gjorde ho det likevel. Ho ville auke eigendelane for sjuke eldre, men snudde fire dagar seinare. Ho prøvde å stå fram som den einaste som kan ta kampen mot terror, men vil kaste menneskerettane på dør.

Det som står igjen, diverre, er ein statsminister som vil skrote liberale verdiar og gjere Storbritannia til ei meir isolert øy i verda.

Diverre er heller ikkje Jeremy Corbyn, som ville ha kraftig skatteauke og statleg overtaking av industri, eit godt alternativ.

I dag kan det ikkje vere lett å vere brite i vallokala.