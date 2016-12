Fregattene er en av Forsvarets dyreste investeringer. Kunnskap om hva som har gått galt, er i høyeste grad av offentlig interesse.

Den traurige sagaen om Forsvarets fem nye fregatter fortsetter. På grunn av mangel på reservedeler og mannskap, har deler av flåten i lange perioder vært ute av drift. Så sent som i november avdekket materielltilsynet mangler på vedlikeholdet av viktige våpen- og sensorsystemer på KNM «Roald Amundsen».

Riksrevisjonen har tidligere i år levert en rapport om tilstanden på og styringen av Norges fregattvåpen. På grunn av at innholdet omhandler hele fregattvåpenet, er rapporten hemmeligstemplet. Stortinget har likevel bedt om en nedgradert versjon. Det bør Stortinget få.

At informasjon om våpen og annen viktig krigsteknologi må unndras offentlighet, er forståelig. Dette er sensitiv kunnskap, og dersom den faller i feil hender kan det få kostbare og alvorlige sikkerhetsmessige konsekvenser.

Men rapporten omhandler også Forsvarsdepartementets og Forsvarets kontroll og styring av fregattprosjektet, opplysninger som neppe kan klassifiseres som graderbare. Alt relevant og «ufarlig» innhold bør derfor gjøres tilgjengelig for politikerne og offentligheten.

Forsvarets historie etter Den kalde krigens slutt handler om krevende omstillingsprosesser og svært kostbare feilprioriteringer. Investeringer er ofte preget av høyt konfliktnivå, ikke minst mellom forsvarsledelsen selv og politikerne som skal vedta Forsvarets budsjetter.

Forsvarets langtidsplan, som ble vedtatt i høst, handler om hvordan Forsvaret skal bli mer effektivt og fleksibelt, og bedre tilpasset forsvarspolitiske formål og norske Nato-forpliktelser.

Slik sett er fregattene blitt mer relevante de siste årene, etter hvert som relasjonene til et stadig mer aggressivt Russland har nærmet seg frysepunktet. Desto viktigere er det at Stortingets intensjoner med fregattene blir fulgt opp, og at fartøyene er i seilingsdyktig stand.

Sjøforsvarets operative evne er helt sentral for at forsvaret av Norge skal fungere optimalt. Fregattsaken viser hvor raskt store investeringer kan bli utdaterte og utgifter kan komme ut av kontroll. Dette svekker samtidig tilliten til den norske forsvarsevnen og Forsvarets evne til å styre sin egen nødvendige modernisering.

Skal både forsvarsledelsen og stortingspolitikerne unngå å havne i de samme hengemyrene, er det nødvendig med inngående kunnskap om hva som har gått galt tidligere. Det er aldri for sent å lære av egne feil.