Statsstøtte skal ikke bidra til å holde folk utenfor arbeidslivet.

En av KrFs store seire i denne regjeringsperioden er en kraftig økning av kontantstøtten, en statlig støtte for barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage. Først ble støtten nær doblet fra 3300 til 6000 kroner måneden i 2014, og i august 2017 skal den øke ytterligere til 7500 kroner. Lavtlønnede vil da tjene like mye på å være hjemme, som om de skulle jobbet, viser beregninger fra Finansdepartementet som er gjengitt i Aftenposten.

KrFs seier på denne fronten er et tap for de fleste andre. Det er godt dokumentert at ordningen fører til lavere yrkesdeltakelse blant kvinner. Det å holde seg borte fra arbeidslivet i flere år, mens barna er små, er med på å gjøre kvinner til tapere i arbeidslivet.

Spesielt gjelder det kvinner i innvandrergrupper med et tradisjonelt kjønnsrollemønster. Her rammer det også deres barn, som ikke får den integreringen i det norske samfunnet som barnehagene kan gi. Dermed rammer også kontantstøtten et av vårt tids viktigste felt, nemlig behovet for å hindre utenforskap blant dem som kommer til Norge fra andre land og kulturer.

Disse problemene var der allerede da kontantstøtten ble innført av Bondevik I-regjeringen i 1998, men den kraftige økningen under Solberg-regjeringen har forsterket dem. Etter økningen i 2014 viste Nav-forsker Betzy Hedding at yrkesdeltakelsen hos kvinner med barn i kontantstøttealder ble redusert med 5–6 prosent. Det er all grunn til å tro at økningen av satsene til høsten vil forsterke dette bortfallet.

I tillegg til at dette blir et problem for den enkelte kvinne, er bortfallet av arbeidskraft også et problem for samfunnet. Med den satsen ordningen nå får bryter den klart med en av bærebjelkene i den norske samfunnsmodellen, den såkalte arbeidslinjen: En god og trygg velferdsstat er avhengig av at det lønner seg å arbeide.

For det første fordi det er gjennom arbeid verdiene som velferdsstaten er basert på blir skapt. For det andre fordi oppslutningen om velferdsordningene vil forsvinne hvis de som er i arbeid oppfatter dem som urimelig gode. Det er liten tvil om at kontantstøtten nå har nådd et slikt nivå.