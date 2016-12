Det er en seier for sjømatbyen Bergen at fiskesalgslaget har løsnet grepet.

Fiskesalg direkte fra båt er tillatt i alle andre norske byer, så det skulle egentlig bare mangle at det ikke ble lov også i Bergen. Men i ti år har Vest-Norges Fiskesalslag klart å forhindre direktesalg av fisk.

Forrige helg snudde salgslaget og ga fiskerne en etterlengtet dispensasjon. Det er en gladnyhet både for befolkning og byutvikling.

Snuoperasjonen er en seier for restaureringsentusiast Roger Iversen. Han driver Nøsteboden, og har lenge gått i bresjen for at fiskerne skal kunne selge fersk fisk fra Sukkerhusbryggen og Nøstetorget. Det langsiktige målet hans er å utvikle området til et folketorg, hvor også bøndene kan komme for å selge varene sine.

Store visjoner i skjæringspunktet mat og byrom er inspirerende. Med drahjelp fra ildsjeler og matentusiaster har Nøstet potensial til å bli en av Bergens mest spennende bydeler.

Fiskesalgslagene er eid av fiskerne selv og utøver offentlig myndighet for Fiskeridirektoratet. Salgslagenes makt er uten sidestykke. Ingen andre land har en tilsvarende ordning.

Den type makt forplikter, og salgslaget må forvalte sin vetorett med klokskap. Salgslaget har lenge vært i utakt med opinionen. I Bergen har det vært et tverrpolitisk ønske om fiskesalg fra kaien, men Vest-Norges Fiskesalslag har holdt fast på forbudslinjen.

Uviljen mot direktesalg har primært vært begrunnet med omsorg for fiskemottakene.

Roar Christiansen

Det er vanskelig å få sympati for salgslagets proteksjonistiske linje.

Salg fra båt skjer neppe i så stort omfang at det undergraver markedet for fiskemottakene. Folk vil ha ferskest mulig råvarer, og kundene må få mulighet til å velge hvor de skal kjøpe fisken sin. Det er vanskelig å akseptere at torghandlere på Fisketorget skal være fredet fra konkurranse. Konkurransesituasjonen lider dessuten mer under begrensninger enn et mangfold av muligheter.

Da fiskerne i Skoge-familien på Sotra startet utsalg fra Sukkerhusbryggen for fire uker siden, gjorde det stivbente regelverket at fisken måtte innom mottak først. Det er vanskelig å se hva slikt unødig byråkrati skulle tjene til.

Om salg av fisk fra båt blir en suksess, er opp til markedet å bestemme. Uansett vil det skape positiv blest om utsalgsstedene og gjøre Fisketorget til et mer attraktivt handelssted for byens befolkning.

Fersk fisk fra kaien vil bidra til å gjenreise Bergen som sjømatby. Det er den fineste julegaven Vest-Norges Fiskesalslag kunne gitt til byen.