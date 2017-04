Media har et stort ansvar for å sortere fakta fra rykter når terroren rammer.

Det gikk ikke lang tid etter attentatet i Stockholm før usanne rykter begynte å spre seg. Målet med terror er å skape frykt og usikkerhet. Når mediene videreformidler grunnløse påstander, løper de terroristenes ærend. Det er et svik mot samfunnsoppdraget.

Flere redaktørstyrte medier meldte om skuddvekslinger som aldri fant sted, ifølge Svenska Dagbladet. Avisene henviste til hverandre i så mange runder at det var umulig å spore hvor opplysningene stammet fra. Politiet vet nå at det skytes ved Hötorget, meldte Expressen. Aftonbladet siterte Dagens Nyheter, som rapporterte om skudd et annet sted i byen. På det tidspunktet hadde politiet allerede forsøkt å dementere ryktene.

Usannhetene spredte seg også internasjonalt. Basert på ett, anonymt vitne, rapporterte Britiske Daily Mail om at det var tre menn i bilen, og at en av dem åpnet ild og forsøkte å hogge ned forbipasserende. Det var fullstendig misvisende.

Rykter om skyteepisoder skapte naturlig nok panikk og uro. Slik bidro mediene til å eskalere en allerede spent situasjon. Det er alvorlig. Redaktørstyrte medier skal være en garantist for at fakta er sjekket og kvalitetssikret. Når mediene ikke lever opp til dette idealet, men utviser lemfeldig omgang med sannheten i kampen om å vinne nyhetsbildet, har terroristene vunnet en stor seier.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) er også blant dem som bør drive selvransaking etter angrepet i Stockholm.

«Sveriges statsminister Stefan Löfven burde i etterkant be det svenske folket om unnskyldning for over tid å ha ført Europas mest uansvarlige, naive og kulturelt utslettende innvandringspolitikk», skrev han på Facebook, før noen visste hvem som sto bak angrepet.

Innvandringspolitikk skal ikke dysses ned i samtalen om virkemidler, men politikere må vise anstendighet nok til å avstå fra politisk opportunisme idet terroren rammer. De som forsøker å profittere politisk på terrorhandlinger, løper også terroristenes ærend.

I grell kontrast til media og enkelte politikere, reagerte Stockholms befolkning forbilledlig. Folk åpnet hjemmene sine for fremmede, og tilbød mat og hjelp til dem som ikke kom seg hjem. Slikt samhold gir håp.

Det finnes ingen enkle løsninger mot slik terror Stockholm ble utsatt for, og som nylig rammet både London, Nice og Berlin. Men det alle bør bestrebe seg på, er å opptre anstendig og unngå å spre unødig frykt.