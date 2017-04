Det er fornuftig av regjeringen å ruste opp godsterminalen heller enn å flytte den nå.

Beslutningen er forståelig. Godsterminalen på Nygårdstangen skal rustes opp, ikke flyttes. I møte med trange budsjetter ville det ikke være riktig å prioritere flytting nå.

Det betyr at Hordnesskogens venner foreløpig kan puste lettet ut. Men på lengre sikt må godsterminalen uansett flyttes ut.

Onsdag la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) frem forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for årene 2018–2029. Denne inneholdt ingen plan om å flytte godsterminalen fra sentrum til Rådal.

I stedet vil Høyre- og Frp-regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre sette av flere hundre millioner kroner til å ruste opp dagens terminal.

Fakta: Ny godsterminal I mai 2014 ga samferdselsministeren Jernbaneverket i oppdrag å utrede fremtidens såkalte «logistikknutepunkt» i Bergens-området. Bakgrunnen var at godsterminalen på Nygårdstangen ikke har kapasitet til å møte den forventede og ønskede veksten i godstransport på jernbanen. Utredningen ble lagt frem i desember 2015 og pekte på Unneland i Arna og Hordnesskogen/Rådal i Fana som aktuelle lokaliteter. Bergen kommunes planetat konkluderte derimot i mars 2016 med at Haukås i Åsane er den beste lokaliseringen. Bystyret anbefalte Hordnesskogen/Rådal som lokalisering, mens fylkestinget også ville utrede et nytt alternativ i Arna.

Det er to gode grunner til å flytte terminalen: Den første er behovet for større kapasitet. Den andre er å åpne opp området i Bergen sentrum for byutvikling, og gi mindre støy og trafikk.

Anslagene sier nå at en opprustet godsterminal vil kunne bestå frem til mellom 2030 og 2040. Så lenge kapasitetsbehovet er mindre enn tidligere antatt, forsvinner det viktigste argumentet for flytting.

Oppgraderingen vil bli dyr, men langt billigere enn å bygge en helt ny terminal.

Likevel er beslutningen synd for Bergen sentrum. Å fjerne godsterminalen ville frigjort et stort areal ved Store Lungegårdsvannet. Målet må også være at Bygarasjen rives for å oppnå det samme.

Når det skjer, vil det gi store muligheter for byutvikling. Det vil også bli bra for byluft og fremkommelighet i sentrum.

Mange prosjekter skal inn i NTP, og statsbudsjettene fremover vil kreve mye penger til samferdsel. Dessverre er flere viktige vestlandssatsinger ikke blitt prioritert, som E16, Ringeriksbanen og jernbane til Voss.

For Bergen er det dessuten viktigere med statlige midler til å bygge Bybanen videre enn å flytte godsterminalen.

Flytting av godsterminalen skapte i fjor en vond og lang strid i bergenspolitikken. Bergen kommune fikk i oppgave å peke på en ønsket plassering av ny terminal. Byrådet, bestående av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre, valgte Hordnesskogen – til store protester.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) gjorde jobben sin. Nå kan han være lettet over at han slipper å se skogen bli rasert. Utsettelsen gir også bergenspolitikerne bedre tid til å undersøke om det finnes en mer egnet plassering.

En gang vil kapasiteten i sentrum være sprengt, og godsterminalen vil bli flyttet. Det vil være en gledens dag, men akkurat nå er det greit å vente.