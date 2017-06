Når til og med elevene klager over en for slapp skole før sommerferien, er det på tide å reagere.

– Vi ser mye film, sa elev Thomas Hagestuen ved Bergen Katedralskole i gårsdagens BT. Mye kos og lite undervisning i ukene før sommerferien er dessverre en kjent problemstilling for elever i videregående skole

Når elevene selv reagerer på at det blir for mye dødtid, må skolene ta problemet på alvor og sørge for bedre undervisning – og fylle de siste skoleukene med meningsfylt innhold.

Årsaken til at skoledagene blir slappe, er at skolene må bruke store ressurser på eksamensavvikling. En rapport fra Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning konkluderte i fjor med at elever ikke får alle undervisningstimene de har krav på, nettopp på grunn av dårlig organisering rundt eksamen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) satte ned en arbeidsgruppe for å finne løsninger, og i går ble deres forslag lagt frem. Et forslag er å gjøre eksamensperioden kortere.

Det kan være en fornuftig vei å gå, dersom en ekstra uke med undervisning før eksamen fører til mindre dødtid. Å flytte eksamen til før russetiden, slik russen nærmest på rutine krever hvert år, mener utvalget er et dårlig forslag. Problemet er tross alt at elevene allerede får for få undervisningstimer.

Men selv med utstrakt vikarbruk og travle lærere bør det være mulig å fylle alle uker i skoleåret med meningsfylt innhold. Det er respektløst å kreve at elevene møter opp når skolene ikke evner å fylle dagene med læring. Å gi elevene fri på grunn av manglende ressurser er problematisk, men tross alt en mer ærlig sak enn å kreve oppmøte på dager der elevene bare «surrer rundt», slik ordfører i Ungdommens bystyre Tora Kildehaug beskriver sommerukene.

Det bør ikke være vanskelig for skolene å finne noe å fylle dagene med. For elever i første og andre trinn, bør dagene kunne fylles med forberedelser til neste skoleår. Det kommer stadig forslag om nye ting som skal inn på læreplanen, så på listen over alt fra personlig økonomi til studieteknikk, er det bare å plukke.

Når kravene til oppmøte er blitt strengere, må elevene kunne forvente god undervisning hele året tilbake. Den nye fraværsgrensen har ført til bedre fremmøtedisiplin. Da må også skolen ta innholdet i de siste skoleukene på større alvor.

Det er betryggende at elevene selv ønsker seg mer læring. Uavhengig av hva politikerne velger å gjøre med eksamen, bør skolene føle seg forpliktet til å gi elevene travlere dager før ferien.