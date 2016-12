Taximarkedet må tilpasses en digital virkelighet.

Ved å tilby billig og tilgjengelig transport, utfordrer transporttjenesten Uber det eksisterende drosjemarkedet. Løsningen er ikke å straffeforfølge Uber-sjåfører. Det er dagens strenge reguleringer som må endres.

Taximarkedet er gjennomregulert. Et av problemene er at fylkene setter begrensning på antall løyver, en praksis Norge er nokså alene om. Det som skaper størst misforhold mellom tilbud og etterspørsel, er kravet om at sjåførene skal kunne kjøre drosje i full stilling. Dermed er antallet taxier verken tilpasset julebordsesong eller perioder med lav etterspørsel. Drosjeprisene har økt med 65 prosent de siste ti årene, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Paradoksalt nok drives prisene opp når det er få oppdrag, fordi så mange driver med dyr tomkjøring. Det er ingen tjent med.

I begynnelsen av desember gikk Norsk Taxiforbund til anmeldelse av 105 Uber-sjåfører i Oslo. Begrunnelsen er tredelt: Trygghet for kundene, at sjåførene må betale skatt og at konkurransen må foregå på like vilkår. Alt dette er viktig, men det er verken argument for å beholde et arkaisk løyvesystem eller å bruke politiressurser på å håndheve det.

Den etablerte drosjenæringen har på ingen måte vært noen garantist for trygghet. Senest i oktober skal en taxisjåfør i Bergen ha banket opp en passasjer og etterlatt ham bevisstløs utenfor et kjøpesenter.

Skattlegging av selskaper som Uber er en sak for det såkalte Delingsøkonomiutvalget. Utvalget skal vurdere muligheter og utfordringer med delingsøkonomien, og legger frem sin rapport for Finansdepartementet 1. februar.

Både Produktivitetskommisjonene, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet har gått inn for å deregulere taxinæringen, samtidig som Uber og tilsvarende selskaper får strengere vilkår. Å lytte til deres forslag vil gjøre betydelig mer for konkurransesituasjonen enn vilkårlige politianmeldelser.

Regjeringen la nylig frem forslag om å myke opp yrkestransportloven, blant annet ved å åpne for mer kompiskjøring og oppheve plikten til å være tilsluttet en sentral.

Det er en positiv utvikling, men direktør i Konkurransetilsynet, Lars Sørgard, mener det er behov for å gå enda lenger. Han vil oppheve både fylkets behovsprøving og kravet om hovederverv. Stikkord er å åpne for mer fleksible og innovative løsninger, skriver han i en kronikk i BT.

Det vil gi nettopp det som trengs: En taxitjeneste som er tilpasset markedet og kundenes behov.