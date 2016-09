Fredsplanen for Syria er et viktig signal, men den fjerner ikke hovedproblemet: President Bashar al-Assad.

Natt til lørdag ble USA og Russland enige om en våpenhvileavtale for Syria.

Avtalen er en viktig erkjennelse av at det ikke er mulig å bombe seg til fred i landet, men den tilbyr neppe noen varig løsning.

Russland og USA står på hver sin side i Syria-konflikten. Russland har stilt seg bak president Bashar al-Assad, mens USA har støttet opprørsgruppene som vil velte regimet.

Fredsplanen er et resultat av flere måneders forhandlinger, og hovedmålet er å bekjempe de konkurrerende islamistgruppene IS og Jabhat Fateh al-Sham (tidligere Nusrafronten). Hvis avtalen holder frem til mandag, skal de to stormaktene samarbeide om en angrepskampanje mot dem.

Selv om avtalen er en viktig diplomatisk seier og avgjørende for videre forhandlinger, er det få som tror den vil bety slutten på krigen.

Cecilie Hellestveit ved International Law and Policy Institute (ILPI) peker på at opposisjonen vil frykte at de blir militært svekket, og at flere aktører vil ha interesse i å ødelegge for våpenhvilen.

Allerede søndag ble avtalen avvist av den innflytelsesrike islamistiske opprørsgruppen Ahrar al-Sham, som mener fredsplanen vil øke lidelsene og styrke regimet.

Våpenhvilen legger enkelt sagt opp til å skille onde og gode opprørsgrupper.

Knut Vikør, professor i midtøstenhistorie ved UiB, mener avtalen ikke tar høyde for sammenblandingen mellom disse grupperingene, og at de såkalt gode opprørsgruppene vil være skeptiske til å skille lag med sine allierte.

– Avtalens store svakhet er at den ikke er forankret hos avgjørende opprørsgrupper, og baserer seg på et luftslott av ideer om hvem Syrias opprørsgrupper er og hvordan de oppfører seg, sier han til Klassekampen.

Ifølge Vikør er det ikke mulig å finne noen varig løsning uten å løse grunnproblemet: President Bashar al-Assad må gå.

Vikør har rett i at det langsiktige målet er å fjerne det sittende regimet i Damaskus, og å legge til rette for en overgangsregjering.

Et slikt scenario er milevis unna. Konflikten er preget av et utall lokale og internasjonale aktører, skiftende allianser og kryssende interesser.

Flere ulike opprørsgrupper kjemper mot regimet, og dels mot hverandre, og støttes av land som Tyrkia, Saudi-Arabia og USA. Alle ønsker regimeendring, men ingen blir enige om hvem som skal representere opposisjonen. I det siste har også et stort antall fremmedkrigere og militante sunnimuslimer fra Irak kastet seg inn i borgerkrigen.

President Assad støttes av Russland, Iran og Hizbollah. Han er tjent med at enhver motstand mot regimet blir assosiert med terrorisme.

Vesten vil fjerne Assad, men for dem er IS et betydelig større problem i praksis. Siden 2014 har en USA-ledet koalisjon bombet IS og støttet den kurdiske militsen.

Den komplekse situasjonen viser hvor langt unna Syria er fred og orden. Men i et så kaotisk og konfliktfylt politisk landskap, må enhver avtale om våpenhvile anses som et fremskritt.