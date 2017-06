Noen kan tjene seg rike på norsk næringspolitikk. Det er en risiko politikerne må ta.

Solberg-regjeringen har møtt massiv kritikk for å kutte i formuesskatten. Kuttene blir sett på som det fremste eksempelet på at regjeringen har som mål å gjøre de rikere rikere.

Men formuesskatten gir norske bedrifter en ulempe i konkurransen med utenlandske selskaper, fordi det kun er norske eiere som betaler skatten. Den motarbeider altså norsk eierskap. Derfor er regjeringens moderate kutt i formuesskatten fornuftige.

Det er forståelig at formuende bedriftseiere som kritiserer skatten møter lite sympati. Noen av dem som ytrer seg i debatten, som forretningsmann og tidligere langrennsløper Bjørn Dæhlie i fredagens VG, har mer enn nok penger til å betale skatten. De har likevel argumenter det er verd å lytte til, om man oppriktig ønsker mer verdiskaping i norsk næringsliv.

Norsk næringsliv står midt i en langvarig og kostbar omstilling. Å støtte opp om den, blir blant de viktigste oppgavene til den neste regjeringen.

For å klare å betale formuesskatten, blir verdier hentet ut av bedriften som heller kunne vært brukt på investeringer. Fordi skatten må betales uavhengig av om bedriften går med overskudd, er det en helt reell problemstilling. Dette er ikke et vikarierende argument for å gi skatteletter til de rikeste, men virkeligheten for bedriftseiere som knapt kan beskrives som rikinger. Gjennom oljenedturen som har rammet Vestlandet hardt, har mange mindre bedrifter langs kysten slitt med nettopp dette.

Når kutt i formuesskatten står høyt på listen over tiltak rammede bedrifter ønsker seg, er det fordi skatten gjør det vanskeligere å beholde verdiene der de skaper arbeidsplasser.

Venstresiden har rett i at kutt i formuesskatten er et spørsmål om prioritering. Det finnes mange måter å støtte omstillingen på. Ytterligere kutt er ikke nødvendigvis rett vei å gå. Men å øke formuesskatten, vil bety å gi norsk næringsliv en ulempe.

Hvis man vil gjøre det enklere å drive bedrift, innebærer det en risiko for at tiltakene kommer rike mennesker til gode. Den risikoen må politikerne være villig til å ta.

Norsk næringsliv har gode forutsetninger for å klare endringen som både digitalisering og overgang til en mindre oljeavhengig økonomi krever. Men å legge bedre til rette for verdiskaping må være blant den neste regjeringens viktigste oppgaver. Utgangspunktet for næringspolitikken kan ikke være å hindre at bedriftseiere tjener penger.