Ein kommunal skatt på oppdrett kan undergrave naudsynte miljøtiltak.

Oppdrettarar må betale ei krone pr. laks til kommunen der oppdrettsanlegget ligg, krev Osterøy-ordførar Jarle Skeidsvoll (KrF). I slutten av april kan han få med seg landsmøtet i KrF på kravet, om enn noko rundare formulert.

Skeidsvoll er på linje med Nettverk for fjord- og kystkommunar (NFKK), som arbeider for at vertskommunane skal få meir att for å ha oppdrettsanlegg i sine fjordar. Eit hovudpoeng er at kommunane skal kompenserast for dei miljømessige ulempene dei får.

Det er liten tvil om at oppdrettsnæringa har miljøutfordringar, men desse løyser ein ikkje med ein kommunal skatt. Tvert om: Ein slik skatt kan i verste fall bli ei sovepute i staden for noko som pressar fram endringar i næringa.

Det viktige er ordningar som gjer at bransjen går i miljøvenleg retning, ikkje at kommunane får inntekter ved å skattleggje ei næring spesielt. Kommunane kan gjerne sikrast større innverknad på oppdrettsnæringa i eigne fjordar, men det bør skje på anna vis enn gjennom skatteinnkrevjing.

Tanken om ei slik grunnrente er ikkje ny, og har parallellar til vasskraft- og oljesektoren, som begge er pålagde ekstraskattar. NFKK vil ha renta i form av ei arealavgift, noko òg Senterpartiet har programfesta.

I dag betalar ikkje oppdrettsnæringa for sjøareala dei brukar, men dei betalar eigedomsskatt for landanlegga, i tillegg til vanlege skattar og avgifter.

Selskapa tener sine pengar ved å bruke ein fellesskapsressurs, og det er ikkje urimeleg at eigaren av ressursen får noko igjen. Spørsmålet er om samfunnet skal krevje meir enn vi allereie får i skattar, arbeidsplassar og eksportinntekter.

Oppdrettsnæringa rir no høgt på historisk høge lakseprisar. Dei store overskota i bransjen gjer kommunane ekstra ivrige etter å få ein større del av kaka.

Men overskota skuldast ikkje større etterspurnad, men lågare produksjon på grunn av lakselus. Det kan snu raskt om ein finn ei løysing på luseplagen.

I så fall vil bransjen sjå langt dårlegare marginar enn i dag. Ei slik norsk særavgift kan då vere med på å undergrave ei av Noregs viktigaste eksportnæringar. Spesielt gjeld det ei avgift som går på volum eller areal, som vil vere like stor i dårlege som gode tider.