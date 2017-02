Russland utgjør en stadig større trussel. Utenriksministeren gjør klokt i å holde en skarp tone.

Stortingets utenriks- og forsvarskomité avlyser et besøk som skulle bedre dialogen mellom Norge og Russland fordi Trine Skei Grande (V) og Bård Vegar Solhjell (SV) blir nektet visum. Samtidig advarer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mot økt trussel fra russisk etterretning og militær aktivitet i nordområdene. Russland seiler opp som en av våre største sikkerhetsmessige utfordringer, og det anstrengte forholdet må tas på alvor.

1. februar la Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frem sin årlige trusselvurdering. Den overordnede tendensen for 2017 er at terrorfaren er noe dempet, mens truslene fra spionasje bekymrer.

PST peker i første rekke på Russland, som har både vilje og kapasitet til å utøve skadelig etterretningsvirksomhet.

Det sikkerhetspolitiske forholdet mellom Russland og Vesten er mildt sagt kjølig. Etter annekteringen av Krim, innførte EU innreisenekt for enkeltpersoner. Norge sluttet opp om tiltaket, og har også begrenset tilgangen til Svalbard. At Grande og Solhjell er havnet på russernes svarteliste er et åpenbart mottrekk, og kan tolkes som et forsøk på utpressing.

Putin-regimet har også reagert aggressivt på Norges mulige rolle i Natos rakettskjold. Russerne vil trolig bruke det som unnskyldning for å ruste opp militært, og dermed styrke sin egen maktbase.

Det autoritære regimet i Russland må bære skylden for at forholdet til Vesten er på kald krigs-nivå. Det er likefullt et norsk problem.

Vestlige konvensjonelle styrker har tapt mye av sitt teknologiske overtak, og sliter med å opprettholde beredskapen. Samtidig blir forslaget om et digitalt grenseforsvar aktualisert av frykten for digital spionasje fra øst

Regjeringen står overfor krevende beslutninger. Rollen i rakettskjold-strategien skal avklares i løpet av 2017, og høringsfristen for grenseforsvaret er nettopp utløpt. Det er vektige innvendinger mot begge deler.

Rakettskjold er kostbart, har diskutabel effekt og gir russerne saklig grunn til opprustning. Statlig masseovervåking av datatrafikk er krenkende inngrep i personvernet. Samtidig må tiltakene veies opp mot en stadig mer uforutsigbar og usikker sikkerhetssituasjon.

Den russiske ambassadøren er innkalt til Utenriksdepartementet i forbindelse med visumsaken, og russiske medier har bitt seg merke i den skarpe tonen fra utenriksminister Børge Brende (H).

Det er viktigere enn noensinne at regjeringen holder hodet kaldt og ikke lar seg skremme unødig av verken russerne eller PST. I så måte er utenriksministerens strenge linje lovende.