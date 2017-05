Opphavsretten står sterkt i Norge, og det må den fremdeles gjøre.

Regjeringens fornying av dagens fragmenterte og utilgjengelige åndsverklov er nødvendig arbeid. Den forrige kom i 1961, og den teknologiske utviklingen har gjort deler av den til et utdatert lappverk.

Åndsverkloven skal gi opphavspersoner til alt fra faglige notater til popmusikk det vernet de trenger for å kunne leve av skapende virksomhet. Desto viktigere er at den skaper riktig balanse mellom opphavspersoner og oppdragsgivere.

Så langt har ikke regjeringen gjort det enkelt for seg selv. Fredag gikk til og med Høyre i Stortinget imot sin egen regjering. Flertallet i kulturkomiteen ønsker å skrote paragrafen som har satt kunstnere og artister i harnisk.

Det er andre ledd i paragraf 71 omtrent samtlige kunstner- og vederlagsorganisasjoner i kulturfeltet har gjort opprør mot. Her heter det at opphavsrett til et åndsverk som er skapt av en selvstendig oppdragstaker, skal overføres til oppdragsgiver.

Dette skal gjelde om ikke annet er avtalt, og når verket er laget på bestilling og skapt uten økonomisk risiko for opphavspersonen.

Kulturutøverne mener forslaget vil redusere opphavspersonenes rettsstilling. De tolker formuleringen som en svekkelse av kunstnernes forhandlingsposisjon overfor produsenter og profesjonelle kjøpere.

Kulturdepartementet har forsvart endringen, og har vist til at forslaget bare ville være å lovfeste en gammel praksis på feltet.

I prinsippet er lovforslaget velment. Teksten i paragraf 71 gjelder bare i arbeidsforhold, eller i oppdragsforhold som kan sammenlignes med dette.

Dessuten finnes det andre bestemmelser i lovforslaget som eksplisitt ivaretar opphavspersoners rettigheter, og verner dem mot urimelig økonomisk utnyttelse.

Likevel strides jurister om hvorvidt opphavspersoners rett til egen åndsverk blir godt nok ivaretatt. Usikkerheten rundt prinsippet må avklares før lovforslaget blir endelig behandlet.

En annen uheldig faktor er at den omstridte formuleringen i paragraf 71 ble tilføyet etter at høringsrunden var ferdig. Dette har kun bidratt til å skape mer uro og usikkerhet.

Etter de massive protestene fra kulturfeltet, er det forståelig at flertallet i Stortingets kulturkomité ønsker seg en lov som tydeligere avklarer opphavspersoners rettigheter. Viktigst er det at lovens intensjon blir ivaretatt.

Åndsverkloven er fundamentet for et velfungerende kulturliv. Skal den nye loven også gjelde i femti år, må den være så presis og rettferdig som mulig.