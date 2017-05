Gavepakken til Sentralbadet reparerer gamle synder mot Bergens kulturinstitusjoner.

BIT Teatergarasjen og Carte Blanche – to av Bergens store institusjoner for moderne scenekunst - har lenge hatt akutt behov for permanente lokaler. Det er gledelig at regjeringen nå blar opp 230 millioner kroner for at Bergens gamle badebygg kan forvandles til en ikonisk kunstscene.

«Carte Blanche og BIT er blitt for dårlig behandlet en stund», sa statsminister Erna Solberg (H) da hun kom over fjellet for å hilse hjem. Det er en grov underdrivelse.

Carte Blanche har aldri hatt fast oppholdssted i Bergen, mens Teatergarasjen i lang tid har vært offer for løftebrudd og kulturpolitisk rot.

BIT har vært husløse siden den gamle teatergarasjen i Nøstegaten ble revet i 2008. Forutsetningen for rivingstillatelsen var at det skulle bygges ny teatergarasje på stedet, men kommunen lot utbyggerne lure seg ut av avtalen. Det har både BIT og Carte Blanche måttet lide for. Det er en skam at kommunen ikke har ivaretatt så markante kulturinstitusjoner på en anstendig måte.

Ideen om å utvikle Sentralbadet til scenekunsthus er en gavepakke til både Carte Blanche, Teatergarasjen og resten av kulturbyen Bergen. En så unik scene vil både være en attraksjon i seg selv, utvide kulturaksen i sentrum og gjøre spennende kunstuttrykk mer tilgjengelig.

Til tross for at prosjektet løser mange problemer på én gang, har det dessverre vært knyttet stor usikkerhet til gjennomføringen. Det forrige byrådet, med Høyre og Frp, skapte uklarhet ved om bygget skulle selges. Selv om det sittende byrådet heldigvis prioriterte langsiktig kultursatsing fremfor umiddelbar økonomisk gevinst, er det underlig at forslaget til en nedskalert løsning først kom i siste time.

Det er rimelig at staten tar en stor del av regningen for Sentralbadet. Verken Teatergarasjen eller Carte Blanche er noe særbergensk fenomen, men nasjonale spydspisser innenfor sine felt. Carte Blanche er dessuten 70 prosent statseid. Det forplikter. Det var også på sin plass at nødvendig rehabilitering av Den Nationale Scene (DNS) ikke fikk forkludre planene for Sentralbadet.

Det er imidlertid ikke bare Erna Solberg og hennes regjering som skal ha æren. Tilskuddet fra staten utløser en tilsvarende sum fra både Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Det er god nasjonal kulturpolitikk å ivareta institusjonene. Gavepakken fra regjeringen er en langsiktig og tiltrengt investering i Bergen som nyskapende kulturby. Det vil garantert gi avkastning.