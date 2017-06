Når Stortinget for første gong kuppar jordbruksoppgjeret, kan det vere starten på slutten for berebjelken i norsk landbrukspolitikk.

Stortinget rotar til prosessane i landbrukspolitikken. Etter at bøndene braut jordbruksforhandlingane med Høgre- og Frp-regjeringa, har det vore usikkert kva Stortinget vil gjere. Tysdag varsla samarbeidspartia KrF og Venstre at dei ikkje vil støtte regjeringas framlegg.

No går det mot at opposisjonen vil vedta subsidiane for jordbruket, utan regjeringspartias røyster.

Det vil vere eit brot på den uskrivne regelen om at dersom det blir brot mellom regjeringa og bøndene, vil Stortinget vedta regjeringas tilbod utan endringar.

Utan denne kutymen mister regjeringa truverd i forhandlingane. Bøndene vil ha insentiv til å bryte, fordi dei kan sette lit til at Stortinget vil gje dei eit betre tilbod.

Første gong Stortinget gjorde større endringar i regjeringas framlegg, var i 2014. KrF og Venstre pressa fram at bøndene fekk litt meir pengar enn kva regjeringa var villig til å gi i forhandlingane. Det sette ein uheldig presedens.

I år, med landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), har regjeringa nekta å gå i forhandlingar med KrF og Venstre.

Regjeringa har sjølv eit ansvar for at situasjonen er så tilspissa. Landbrukspolitikken deira er einsretta på auka matproduksjon, og svekkjer små og mellomstore bruk.

Dale burde i større grad tatt omsyn til kritikken frå Stortinget dei siste fire åra.

Jordbruksoppgjeret er ei spesiell ordning. Fordi bøndene er næringsdrivande, og ikkje tilsette, ville det i prinsippet vore naturleg at storleiken og fordelinga av subsidiane blei vedtekne i statsbudsjettet, utan eigne forhandlingar.

Men avtaleinstituttet gjer politikken meir føreseieleg og bidreg til tillit mellom bøndene og styresmaktene. Det er eit gode at dei som vert råka av endringar også får seie sitt.

Skal systemet fungere, må forhandlingane vere mellom bøndene og regjeringa, ikkje med Stortinget.

Viss Arbeidarpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre no går saman og vedtek eit oppgjer utan regjeringspartias røyster, er heile ordninga verdilaus. Det er urovekkjande at stortingsfleirtalet tek så lett på å bryte med ein viktig parlamentarisk tradisjon.

No må politikarane få attende tilliten til jordbruksoppgjeret. Dei må syte for at det faktisk er regjeringa som forhandlar. Klarer dei ikkje det, må ein like gjerne flytte alt over til vanleg handsaming i statsbudsjettet.