Lovnaden frå Ap og Sp om raskare utbygging av E16 har ein tung eim av valflesk.

Ny veg og bane mellom Bergen og Voss bør byggjast så raskt som mogeleg. Det er difor gledeleg at Arbeidarpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) lovar å skunde på utbygginga viss dei kjem i regjering.

Berre så synd at lovnadene er runde nok til at dette kan bli nok eit vonbrot for folket langs E16.

Om halvanna veke skal Nasjonal transportplan (NTP) komitebehandlast i Stortinget. Der vil Arbeidarpartiet og Senterpartiet leggje endå meir pengar inn i ein allereie svært dyr plan.

I gårsdagens BT lova partia å auke løyvingane til den såkalla K5-utbygginga mellom Bergen og Voss med tre milliardar kroner. To milliardar skal kome i første NTP-periode, som går fram til 2024. Ifølgje Ap-leiar Jonas Gahr Støre vil vegen og bana dermed bli ferdigbygd i 2025–26, minst fem år tidlegare enn i regjeringas forslag.

Utspelet skaper like mange spørsmål som det gjev svar. Er to milliardar nok til å finansiere tre år med ei jarnbaneutbygging som er kostnadsrekna til over ti milliardar? Støre seier dei skal skaffe handlingsrom ved å setje andre krav til effektivitet, teknologi og innfasing. Det er politiske standardfraser som blir brukt når ein ikkje veit kvar ein skal hente pengar frå, og er ikkje spesielt truverdig.

Det andre spørsmålet er om Ap og Sp vil stå fast på løftet viss dei vinn valet til hausten. Dei vil truleg ikkje få fleirtal for å få forslaget inn i NTP, som er det dokumentet regjeringa skal følgje etter valet. Støre seier til BT at «det er ambisjonen» å løyve desse pengane. Det er uklart nok til at han kan utsetje det heile.

Lovnadene frå Ap kan raskt møte ein ganske annan politisk røyndom etter valet, enn landet har hatt dei siste åra. Noreg står framfor ein periode med sterkt aukande utgifter til pensjonar, eldreomsorg og helsevesen. I tillegg vil nedgangen i oljeinvesteringane krevje investeringar i omstilling, forsking og utdanning. På toppen av det kjem auka utgifter til mellom anna forsvaret.

NTP-en regjeringa har lagt fram bind allereie framtidige regjeringar til rekordhøge løyvingar til vegar og jarnbane. Å auke desse løyvingane ytterlegare er uansvarleg.

Standardsvaret til dei raudgrøne, når dei blir konfrontert med sine mange valløfte, er at dei skal finansierast med auka skattar. Det blir interessant å sjå kor mange gonger dei vil klare å bruke opp skatteauken i løpet av valkampen.