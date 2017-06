De store vei- og jernbaneutbyggingene trenger troverdige klimaregnskap.

Jernbane på Østlandet er en av de store vinnerne i Nasjonal Transportplan, men tall fra Samferdselsdepartementet viser at klimagevinsten er mager. Samtidig sliter både Bergen og Oslo med å finansiere utbyggingen av kollektivtilbudet.

Prioriteringen av Intercity-strekningene mellom byene rundt Oslo burde vært underlagt større debatt før det gikk for mye prestisje i prosjektet.

Fremtiden trenger mer enn bare omstilling av energi og transport. Samfunnsutviklingen må bli mer miljøvennlig. Nøkkelen er fortetting og grønn byutvikling, med korte avstander mellom hjem, arbeidsplass, skole, barnehage og butikker.

Premisset for Intercity er det motsatte: Togene legger til rette for at folk kan bo i Lillehammer og jobbe i Oslo.

Slik klattvis byutvikling er en av årsakene til biltrafikken i Bergen. Det vil ta flere tiår å rette opp i problemet. Kursendringen er så vidt i gang, med Bybanen som det viktigste verktøyet.

Derfor er det grunn til å stusse på hvor mye statlige midler som går til togbygging på Østlandet og hvor lite som går til kollektivutbygging i Bergen og andre byer. Jernbanen blir betalt utelukkende med skattepenger, mens bompengeregningen stiger for å fortsette utbyggingen av Bybanen.

I sitt skriftlige svar til BT, uttaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det er «litt på siden når BT forsøker å gjøre klimapolitikk til det viktigste og nesten eneste argumentet rundt jernbanesatsingen». Han sier at det primære argumentet er «å skape god mobilitet for innbyggerne samt løse utfordringer rundt plassbehov og kø i de store byene».

Vegar Valde

Det er selektiv argumentasjon. Intercity er en del av det tverrpolitiske klimaforliket på Stortinget. I klimadebatter trekker politikere stadig frem jernbanesatsingen, men så snart den tvilsomme klimaeffekten blir nevnt, handler utbyggingen om noe annet.

Skillet mellom jernbane og kollektiv er kunstig. Strekningen Bergen-Arna er en jernbane som finansieres av staten, og fungerer som skinnegående kollektivtilbud for arnabuer. Men skinnegående kollektivtilbud til Fyllingsdalen får begrenset med statlige bidrag. Resten må tas av bilister.

Dette er like mye et problem for innbyggerne i Oslo, som trenger store summer til kollektivtilbudet.

Bevilgningene øker til både jernbane og kollektiv. Det er bra. Men det er grunn til å stille spørsmål om hvor pengene prioriteres. Samferdselsministeren må gjerne komme med bedre svar.