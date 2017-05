Når regjeringa flyttar statlege oppgåver og arbeidsplassar ut av Oslo, må fagmiljø og framtidspotensial vege tyngst.

Denne veka sende dei fire aktørane Bergen kommune, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet felles brev til Kommunaldepartementet. Dei bed om at Språkrådet vert flytta til Bergen.

Brevet er eit siste forsøk på å leggje meir vekt på det beste argumentet: Skal rådet halda fast ved si faglege tyngd og integritet, finst det ikkje anna alternativ utanfor Oslo.

Kvartetten i Bergen er truleg prega av rådvilla etter regjeringa sine tidlegare avgjerder i utflyttingssaker. Fornybarfondet hamna i Stavanger, medan Kreativt Noreg vart lagd til Trondheim, stikk i strid med faglege råd og politiske signal.

Dette har skapt tvil om det er tunge faglege innspel som veg tyngst, eller fordekt distriktspolitikk som til slutt styrer avgjerdene.

Å flytta Språkrådet til Bergen vil vere i tråd med dei viktigaste føresetnadene i stortingsmeldinga om utflytting av statlege etatar og kontor. Bergen ligg midt i eit sterkt språkfagleg omland, og har fleire miljø som allereie i dag bidreg mykje til norsk språkforsking.

I Oslo er skepsisen til å flytte Språkrådet stor, ikkje minst frå rådet sjølv. For det første er det frykt for at mykje god fagleg tyngd vil gå tapt, fordi mange tilsette ikkje ønskjer å flytte til Bergen. Konkurransetilsynet er eit prov på at det finst eit godt liv for statlege organ etter Oslo-tilværet.

Eit anna argument er at Språkrådet er så politisk omstridd at flyttinga vil svekkje både politisk legitimitet og autoritet. Dette handlar om nynorsk-skepsisen i Høgre og andre parti, og om kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sitt framlegg om å flytte språknormeringa for bokmål og nynorsk ut av Språkrådet.

Det går an å sjå annleis på det. Flytting til Bergen kan gje rådet naudsynt energi og fornying, og det kjem til eit språkfagleg miljø som meir enn gjerne klyngjer seg saman for å styrkje rådsarbeidet.

Dessutan er det lite truleg at kulturministeren får fleirtal for planane sine. Det finst ingen andre organ som kan vakte språknormeringa i Noreg som Språkrådet.

Også i framtida skal Språkrådet styrkje statusen til det norske språket og ta vare på det språklege mangfaldet her i landet. Desse viktige oppgåvene kan løysast fint frå Bergen.