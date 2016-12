Russlands provoserende inngripen i det amerikanske valget var et alvorlig angrep på vestlig styresett.

Vladimir Putins forakt for demokratiske verdier gir grunn til bekymring. At påtroppende president Donald Trump bagatelliserer russernes hacking av presidentvalgkampen, er enda verre. Det viser at liberale verdier ved inngangen til 2017 sterkt utfordret. President Obamas respons ved å utvise 35 russiske diplomater er en forståelig respons på en fullstendig uakseptabel inngripen i et annet lands demokratiske prosess.

Forholdet mellom Russland og USA er på sitt dårligste på mange år. Amerikansk etterretning mener å kunne bevise at Russland fra høyeste hold hacket seg inn i serverne til den demokratiske nasjonalkongressen, og dermed blandet seg inn i den amerikanske presidentvalgkampen. Det er nok et nedslående bevis på at Russlands president Vladimir Putin ikke respekterer demokratiske spilleregler. Putin bidrar til å ødelegge internasjonal stabilitet ved å forsøke å manipulere andre staters frie valg til sin egen fordel.

Det gir grunn til å uroe seg for hva russerne er i stand til foran viktige europeiske valg i 2017, for eksempel i Frankrike, Nederland og Tyskland. Og Norge.

Derfor er det viktig at norske og europeiske velgere og politikere står opp som forsvarere for de liberale verdiene det vestlige samfunnet er bygget på. Donald Trump lyktes utrolig nok med å vinne et demokratisk valg ved å stille spørsmål ved hele det politiske systemet.

Nei-siden i Storbritannia brukte lignende metoder med Brexit. Retorikken til Marine Le Pen i Frankrike er den samme som Trumps. Dersom hun skulle seire i det franske presidentvalget, kan det være begynnelsen på slutten for den europeiske unionen. Det må ikke skje.

2016 har vært et krevende politisk år. Det er dessverre liten grunn til å tro at det blir lysere i 2017. Forakten for politikerne har økt. Store velgergrupper mangler tro på at «tradisjonelle» politikere kan løse utfordringene, og autoritær høyreorientert populisme er på fremmarsj. Det må tas på alvor i de politiske partiene i hele Europa. Det er en formidabel oppgave å løse den tillitskrisen, men den må ha høyeste prioritet, også i Norge.

Det betente forholdet mellom Russland og USA betyr ikke at vi er tilbake til en situasjon med kald krig. Det viser imidlertid at udemokratiske krefter er i stand til å true det liberale demokratiske fundament.

Forhåpentlig vil det kommende årets valgprosesser vise at velgerne ikke lar seg manipulere av krefter som ikke vil dem vel. Det liberale demokratiet er slitesterkt, og bør kunne stå imot de autoritære og illiberale strømningene også i 2017.