Ungarn og Polen glir stadig lenger inn i autokratiet. Det er på tide at EU set foten ned.

Liberale verdiar er under press, også innan EU. Spesielt ille er det i dei tidlegare austblokklanda Ungarn og Polen. Heldigvis aukar viljen i EU til å bruke sterkare sanksjonar.

I Ungarn held statsminister Viktor Orbán fram med å styre landet i stadig meir autoritær retning, trass store protestar frå EU. Orban har uttalt at han ønskjer eit illiberalt demokrati, og har Russland, Kina og Tyrkia som rollemodellar.

I mars vedtok parlamentet i Ungarn å sperre alle asylsøkjarar inn i grenseleirar med strengt vakthald. Samstundes held politikken for å kneble opposisjon fram, mellom anna gjennom lover som skal hindre «innblanding frå organisasjonar med utanlandsk støtte».

I Polen har det styrande nasjonalkonservative Lov og rettvisepartiet sett i gang ei storstilt utreinsking av opposisjonelle i media, domstolar, offentlege styresmakter, politiet og militæret. Dette òg har skjedd til store protestar frå resten av EU, ikkje minst i land i det vestlege Europa.

Då dei tidlegare Warzawapakt-landa i Aust-Europa vart med i EU i 2004, rekna ein med at dei ville følgje same utvikling som dei tidlegare diktatura Spania og Portugal, mot eit liberalt demokrati. Slik har det ikkje gått for Ungarn og no Polen, og ingenting tyder på at det vil gjere det om ikkje EU tvingar dei til det.

Problemet for EU er at dei har svært avgrensa verkemiddel til å stogge utviklinga, noko ein mangeårig dragkamp med Viktor Orbán har vist. Dei siste to vekene har det likevel skjedd ting som tyder på at EU vil prøve hardare.

Først truga EU-kommisjonen med å trekkje dei to landa for EU-domstolen viss dei ikkje tek sin del av EUs flyktningkvote. Dagen etter vedtok EU-parlamentet, for første gong, å førebu ei mogeleg straffeprosedyre mot Ungarn, for brot på EUs grunnleggjande demokratiske verdiar.

Det er slett ikkje sikkert at nokon av tiltaka vil føre til reelle endringar i Polen og Ungarn, i alle høve ikkje på kort sikt. Noko som vise seg å bli meir effektivt er å straffe landa økonomisk.

Med Storbritannias utmelding av EU forsvinn store inntekter, som spesielt har kome dei fattige landa i Aust-Europa til gode. Polen og Ungarn vil trengje velvilje for å unngå for store kutt. Det gjev resten av EU betre kort på handa, kort EU bør ta i bruk.