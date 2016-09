Det er på høy tid at undervisningen tilpasses de skarpeste elevene også.

Den norske enhetsskolen er tuftet på likhetsidealer og et ønske om å løfte de svakeste. Det har gått på bekostning av altfor mange flinke elever. Derfor er det positivt at det skal gjøres mer for å hindre at de beste i klassen mister motivasjonen.

Torsdag la Jøsendalutvalget frem NOU-en «Mer å hente - Bedre læring for elever med stort læringspotensial».

Utvalget konkluderer med at elever som lærer raskere og mer enn andre, ikke får nok utfordringer i norsk skole. Det er alvorlig, men konklusjonen er ikke akkurat overraskende.

Tilrettelegging for evnerike elever har stort sett blitt avskrevet som elitisme her til lands.

Ifølge utvalget er det en lang tradisjon – ikke bare i Norge, men i de fleste land – for å forstå inkluderende utdanning som et ansvar for å ivareta de svake.

Som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa da han mottok rapporten:

- Det har vært litt «farlig» å snakke om disse elevene, fordi man er redd det skal ta oppmerksomheten bort fra dem som ikke gjør det så bra.

Det er gledelig at vi nå har en kunnskapsminister som mener at retten til tilpasset opplæring gjelder like mye for de flinkeste i klassen.

Jøsendalutvalget mener elever med stort læringspotensial favner mellom 10 og 15 prosent av elevmassen – altså om lag 93.500 elever i grunnskolen.

Ifølge Johanna Raffan, en av Europas ledende eksperter på evnerike barn, er Norge dårligst i Europa på tilrettelagt undervisning, og det eneste landet som ennå ikke har laget noen strategi for å følge opp disse elevene.

Det er altså på høy tid med tiltak.

Forskningen på feltet er entydig: Evnerike elever trenger et gjennomtenkt undervisningopplegg med stadig nye innfallsvinkler og utfordringer. Hvis undervisningen oppleves triviell, vil de miste motivasjonen, underprestere og melde seg ut.

Det norske skolevesenet kan ikke lenger tillate seg å sløse bort det faglige potensialet til de flinke.

Mer varierte undervisningsmetoder, systematisk oppfølging og mer fleksibel organisering av undervisningen er på listen over tiltak. Utvalget anbefaler også nivådeling der det er fornuftig, slik at elever med stort læringspotensial får bryne seg på andre med samme kompetanse.

Ingen av tiltakene er særlig drastiske. Det tyder på at å hjelpe de flinke handler vel så mye om holdninger.

Ifølge utvalgsleder Jan Sivert Jønsendal utnytter nemlig ikke skolene det handlingsrommet de allerede har for å tilpasse undervisningen.

Det tilsier at en vesentlig del av jobben er å skape anerkjennelse for at også de beste trenger tilpasset oppfølging, og aksept for mer nivådeling og spissing av undervisningen, både blant lærere og undervisningsbyråkrater.

Vi kan ikke risikere at de mest lærevillige og kunnskapshungrige blir passive og demotiverte i tidlig alder. Det har en altfor høy samfunnsmessig kostnad. Det er derfor en seier for Norge som kunnskapsnasjon at det å være flink ikke lenger kan avskrives som et luksusproblem.