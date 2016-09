Skal Hordaland Teater sikra seg den beste leiarkandidaten, må styret opptre ryddigare og meir profesjonelt.

Onsdag hadde Hordaland Teater premiere i nytt hus, i Logen ved Ole Bulls plass. Teateret vert eit verdfullt tilskot til Bergens teaterstripe, og premieren var passande nok «Namnet» av Jon Fosse. Med dette signaliserer teateret at det vil styrkje rolla som relevant og ambisiøst nynorskteater, også for bergensarane.

Men den etterlengta flyttinga vert skjemd av ein uforsonleg leiarstrid, der teatersjef Terje Lyngstad gjekk av etter berre åtte månader. Det er krevjande å fordela skuld i slike konfliktar, spesielt når sentrale aktørar nektar å bidra til å belysa dei. Men uroa er uheldig, spesielt når teateret no skal ut og rekruttera ny teatersjef.

Hordaland Teater får 17 millionar kroner i året frå staten og Hordaland fylkeskommune. Investeringane i flytting og opprusting av nye lokale er store. Det offentlege legg altså gode midlar i å løfta det sceniske tilbodet til born, unge og til alle dei som får teateret på vitjing kvart år.

Difor er det heller ikkje uinteressant for allmenta korleis teateret vert drive, og kven som tek ansvar når viktige prosessar går heilt gale.

For berre eitt år sidan var Terje Lyngstad var favorittkandidaten til stillinga som direktør ved teateret. Det er grunn til å tru at han aldri ville teke stillinga, dersom han ikkje fekk vera toppsjef.

Likevel utarta det til konflikt med administrativ direktør om kven som hadde siste ordet. For reint formelt har teateret ein ordning med toleiarmodell, etter ønskje frå eigarane.

Begge direktørane har altså fått uklåre og til dels misvisande signal. Dette er styret åleine sitt ansvar, noko også dei tilsette har vore opptekne av. I august bad dei i klartekst styreleiar Birthe Eriksen (H) om å trekkje seg frå vervet. Utan tillit, kan styreleiar ikkje anna enn å bakka ut.

Eriksen burde likevel ha bidrege til å forklare korleis teateret kunne kome på kant med ein sterkt ynskt direktør. Det er synd at ho vel å ikkje setja lys på kva styret kunne ha gjort betre, og korleis teateret skal unngå slike problem i framtida. Hordaland teater har fleire bitre personkonfliktar bak seg, og burde ha lært av alle feila som er gjort før.

Fire av seks medlemer i styret ved Hordaland Teater er politikarar frå Fylkestinget. Ein evalueringsrapport om regionteatera laga for Kulturdepartementet frå i vår, meiner at det i seg sjølv er eit problem. Tilsette ved teateret meiner at styret «har avgrensa kunnskap om teaterverksemd».

Dette gjeld ikkje berre for Hordaland Teater. Det er ein generell uro for at sjefane for regionteatera «blir ståande åleine i møte med leiargruppe og styre».

Ein slik kaldkrigstilstand kan ikkje fortsetje ved viktige kulturinstitusjonar. Teatera kan sjølve laga strategiar og styringsdokument for å auka teaterkompetansen i styra sine. Måten styre, teatersjef og administrasjon kommuniserer på, bør også bli betre.

Men først og fremst må styret vera tydeleg på målkrav og instruks til sine leiarar. Dette bør avklarast før prosessen med å tilsetje ny leiar ved Hordaland Teater er i full gang.

Ein måte å gjera det på, er å slå fast at teateret skal ha ein leiar øvst i hierarkiet; teatersjefen.