Regjeringen mangler gode argumenterer for å øke strafferammen.

Like før han gikk av som justisminister, sendte Anders Anundsen (Frp) ut et forslag om å heve maksstraffen til 40 år. Poenget er å redusere «kvantumsrabatten» for dem som begår flere, grove forbrytelser. Det er vanskelig å se hva Regjeringen skal oppnå, utover å forsterke hevnmotivet i strafferetten.

Forslaget er en gjennomføring av Sundvolden-erklæringen, og bærer preg av at det kun er politisk motivert. Økt straff vil ha minimal betydning, utover den symbolske.

Siktemålet er gjentatt grov kriminalitet, som flere drap og voldtekter. Regjeringen har rett i at den samlede straffen i slike saker i liten grad gjenspeiler alvoret og klanderverdigheten ved hvert enkelt tilfelle.

Men å legge full straff for alle forhold oppå hverandre blir fort urimelig. Moderne straffutmåling bygger derfor på en totalbedømmelse.

Det bør være proporsjonalitet mellom forbrytelse og straff. Men det er umulig å oppnå fullt ut, med mindre man ønsker seg amerikanske tilstander. Uansett hvor grensen settes, vil enhver pragmatisk reaksjon komme til kort i møte med massakrer som Utøya. Selv om straffen for fire drap økes til 40 år, vil samme straff for 69 drap fortsatt oppleves disproporsjonalt.

Strafferammen på 21 år har sjelden vært benyttet fullt ut. Både drap og voldtekt ligger dessuten i kjerneområdet for forvaringsstraff, altså tidsubestemt straff. I slike tilfeller har maksimalstraffen liten praktisk betydning.

«Overfor den som rammes av en voldtekt, kan det være vanskelig å begrunne at handlingen gir mindre utslag i straffutmålingen dersom gjerningspersonen skal dømmes for flere andre voldtekter», skriver departementet i sitt høringsnotat. Her gjennomsyres argumentasjonen av hevnmotiver. Det er uheldig. Øye for øye-tankegangen er et forlatt kapittel i Norges humanistiske rettstradisjon.

Straff skal riktignok oppleves som et onde. Men den dominerende begrunnelse for straff i dag, er at folk skal avskrekkes fra å begå lovbrudd. Slike allmennpreventive hensyn har imidlertid svært begrenset betydning ved de mest alvorlige forbrytelsene.

Grensen for straff er et spørsmål om verdier. Mer straff må begrunnes med rettferdighet og rimelighet, og ikke minst at det har en effekt. Å øke strafferammen til 40 år er riktignok i tråd med regjeringens syn på kriminalitet, men det er vanskelig å se at det vil tjene noe fornuftig formål.