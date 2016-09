Studentboliger på Stadion er bra for alle parter.

Flere ungdommer på Brann Stadion er aldri feil. Samarbeidet mellom sportsklubben og studentene er et skritt i rett retning for samtlige parter.

Byen trenger boliger, og fortetting langs bybanetraseen er nøkkelen til fornuftig byutvikling.

Forrige uke ble det kjent at Brann og Studentsamskipnaden (SiB) har planer om å bygge flere hundre studentboliger på Stadion. Det er den gamle hovedtribunen som skal bli ny og gi moderne fasiliteter for klubben sammen med boliger for studenter.

Løsningen vil forhåpentlig bli god for alle parter – også for byutviklingen i området.

For Branns del kan planene løse opp flere knuter. Den søndre delen av stadionanlegget har behov for oppgradering. Med denne løsningen kan klubben ikke bare oppgradere tribunen, men også sitte igjen med en økonomisk gevinst.

Det har Brann behov for.

Én av SiBs utfordringer er å få tilgang til gode tomter. På Kniksens plass har de funnet et plassering som møter flere krav: nærhet til sentrum, utdanningsinstitusjoner og kollektivtilbud.

For to år siden flyttet Høgskolen i Bergen inn i nybygget i Inndalsvegen. Bygget forbedrer byrommet langs bybanetraseen, og gir også store muligheter for videre byutvikling.

Studentbyen Bergen trenger flere boliger, og SiBs arbeid er et viktig bidrag. Studentboliger gir rimelige hybler, og kan senke terskelen for å velge Bergen som studiested. Særlig for utvekslingsstudenter er det avgjørende at det finnes gode tilbud om boliger.

Samtidig letter studentboligene på markedet som sådan, noe som kommer alle til gode.

Planene vil også være gode for nabolaget. Prosjektet er en ekstremt arealeffektiv måte å bygge nærmere 300 boenheter på. Samtidig vil det i liten grad føre til økt støy og trafikk, fordi studentene sjelden bruker bil.

Likevel, studentboligene bør ikke være det siste store byggeprosjektet i området. Det er fremdeles potensial til videre fortetting langs traseen i Inndalsveien.

Utbyggingene på Wergeland er ett av de første og beste eksemplene på hvordan Bybanen raskt førte til fortetting og hensiktsmessig byutvikling. Det bør følges opp av flere.

I forrige periode behandlet bystyret en ny områdeplan for Mindemyren. Sammen med den planlagte traseen for Bybanen til Fyllingsdalen, gir den spennende muligheter for hele området. Ethvert fortettingsprosjekt langs og ved kollektivtraseen bidrar til å utvide Bergen sentrum, øke boligtilbudet og skape mer levende nabolag.

Byggeplanene til Brann og SiB kan selvsagt ta tid. Partnerne satser på å løse dette innenfor gjeldende reguleringsplaner, men saksbehandling av byggesøknader har en tendens til å ta tid. Forhåpentlig vil byggherrene finne en løsning som tilfredsstiller både kommunen og naboene.

Med dette prosjektet kan Brann og SiB lykkes med noe som ellers aldri skjer i fotballen: Begge vinner.