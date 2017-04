Turøy-ulykken er en tragisk påminner om hvor risikabel Nordsjø-transporten kan være.

Ett år etter den tragiske helikopterstyrten ved Turøy, der 13 mennesker mistet livet, foreligger en delrapport som kartlegger årsakene.

De foreløpige konklusjonene viser at Super Puma-helikopteret trolig var utsatt for samme svikt som da et fartøy av samme type styrtet utenfor kysten av Skottland i 2009. 16 mennesker omkom.

At slike ulykker gjentar seg, ødelegger tilliten til både produsent og tilsynssystem.

Ulykkene ble sannsynligvis utløst av et tretthetsbrudd i et tannhjul i girboksen.

Havarikommisjonen antyder at skaden ville vært vanskelig å oppdage med dagens vedlikeholdsrutiner og varslingssystem.

Videre undersøkelser må kartlegge om tretthetsbruddet skyldes svakheter ved design eller produksjon. I så fall ligger ansvaret hos produsenten Airbus.

Havarikommisjonen skal også undersøke om anbefalingene etter ulykken i 2009 er fulgt opp.

Dersom verken produsenten Airbus eller Det europeiske luftfartstilsynet (EASA) har undersøkt konkrete anbefalinger knyttet til girboksen, bør det få konsekvenser for begge parter. Ikke minst for tilliten til EASA, som lot Super Puma-helkoptrene fly igjen, før man kjenner den egentlige årsaken til tretthetsbruddene.

Både for oljeindustrien, de ansatte og etterlatte etter ulykken er det viktig å vite hvordan en slik katastrofe kunne skje, nok en gang.

Historien til ulykkeshelikopteret fra Turøy er uansett lite betryggende. Helikoptertypens historie og erfaringene fra tidligere ulykker burde ha gitt grunn til mer nærgående, teknisk kontroll.

Med dette i bakhodet er det et paradoks at Luftfartstilsynet har redusert antall kontroller de siste to årene. Årsaken er mannskapsmangel og færre ressurser.

Norske myndigheter er pålagt gjennom EØS-avtalen å gjennomføre årlige inspeksjoner på et utvalg av luftfartøyer på norsk register. Dette tilsynet er ikke gjennomført som planlagt. Samferdselsdepartementet er flere ganger varslet, uten å ha grepet inn.

Luftfartstilsynet mener likevel sikkerheten i luften er godt nok ivaretatt. En sikkerhetsstudie fra SINTEF i fjor høst slo imidlertid fast at det statlige tilsynet må styrkes med mer ressurser, kompetanse og kapasitet.

Mye av ansvaret ligger hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Hans oppgave er å gjenopprette tilliten til at arbeiderne i Nordsjøen kan ferdes trygt til og fra jobb.