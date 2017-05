Fagforeiningar skal ikkje bortimot fullfinansierast over skattesetelen.

Arbeidarpartiet vil bruka meir skattepengar for å forsterka hopehavet med LO. Landsmøtevedtaket om å fordobla skattefrådraget for fagforeiningskontingentar inneber at skattebetalarane bidreg med bortimot hundre prosent av medlemsavgifta. Ein del av dette statsbidraget vil dessutan kunne bli ført tilbake til Arbeidarpartiet gjennom millionar i valkampstøtte frå LO.

Dagens skattefrådrag utgjer ein fast sum på 3850 kroner. I eit samfunnsnotat frå LO frå i fjor går det fram at dette svarar til 48 prosent av kontingenten. Ei fordobling av skattefrådraget, til 7700 kroner, vil medføra at den reelle kontingenten for dei fagorganiserte, i og utanfor LO, blir minimal. Skattetapet vil då utgjera om lag ein milliard kroner.

Arbeidarpartiets grunngjeving for vedtaket er behovet for styrking av fagrørsla. Den utgjer eit avgjerande element i det historisk vellukka trekantsamarbeidet mellom stat, arbeidsgjevarar og arbeidstakarar. Fagrørsla er under sterkt press i mange land. Den høge organisasjonsgraden i Noreg er eit unntak, men også her til lands er det stadig færre som bidreg til fagrørsla.

Arbeidarpartiet har frå før gjort seg organisatorisk og økonomisk avhengig av LO, og LO har sterk innverknad på partiets politikk. Om LO skulle bli bortimot fullfinansiert over skattesetelen, takka vera Arbeidarpartiet, kan dei siamesiske tvillingane bli uskiljelege. Det gjev LO ein urimeleg innverknad på norsk politikk, noko som svekkjer det norske demokratiet.

Skattefrådraget for fagforeiningskontingentar har i mange år vore jamleg oppjustert, men har stått stille sidan 2013, under den blå regjeringa. I fjor haust varsla Jonas Gahr Støre ein auke i fråtrekket til 4200 kroner, med eit auka skattetap på 65 millionar kroner, og ytterlegare auke i åra som kjem. Det høyrest ut som gammaldags, ansvarleg politikk samanlikna med det nye partiprogrammet.

Trekantsamarbeidet, og sterke fagforeiningar, er framleis viktige for det norske samfunnet, for velferdsstaten, for vekst og velstand og relativ sosial harmoni. Men det er ikkje statens oppgåve å halda liv i LO. Det må LO sjølv og medlemene sørgja for gjennom sine aktivitetar og sin politikk. I innstrammingstider kan ikkje fagrørsla fråkoplast økonomisk ansvar. For demokratiets skuld bør Arbeidarpartiet heller løysa på bindingane til LO enn å forsterka dei.