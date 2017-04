Forbud mot eiendomsskatt vil svekke kommunenes selvstyre.

På Fremskrittspartiets landsmøte må forsamlingen forholde seg til et forslag om å frata norske kommuner retten til å kreve inn eiendomsskatt.

Ideen er forankret i historien til partiet som er grunnlagt på bekjempelse av skatter og avgifter. Men forslaget innebærer et alvorlig inngrep i kommunenes muligheter til å styre sin egen økonomi.

Høyre er skeptisk, og «forbudet» vil neppe bli regjeringens politikk. At 80 prosent av norske kommuner har eiendomsskatt i dag, gjør det umulig å fjerne den i overskuelig fremtid. Forslaget må først og fremst sees på som et frieri til Frps grunnfjell.

Frp foreslår at kommunene skal effektivisere driften, istedenfor å kreve inn eiendomsskatt. I praksis betyr det dårligere tjenester eller høyere egenandeler for innbyggerne, et budskap som neppe er enkelt å selge til partiets velgere.

Dessuten vet ingen bedre hvor kjærkommen eiendomsskatt kan være, enn Frp i Bergen. Partiet var med på å fjerne eiendomsskatten i Bergen i 2012, for så å gjeninnføre den bare tre år senere, for å håndtere kostnadene ved skoleforfallet og den store gjelden som fulgte med.

Etter at loven om skatt på eiendom ble endret i 2007, da det også ble lovlig å skattlegge hus og hytter, har bruken eksplodert. Politikere landet rundt liker skatten, fordi den gir kommunene stabile inntekter, som brukes til å betale ned gjeld eller bedre velferd for innbyggerne.

Eiendomsskatt gir kommunene muligheten til å oppfylle lovpålagte oppgaver og håndtere uventede utfordringer. Dette handlingsrommet bør ikke begrenses av statlige forbud.

I tillegg viser studier at eiendomsskatt kan virke utjevnende, der store økonomiske ulikheter er et sosialt problem.

Rentefradraget på boliglån gjør eiendom til lukrative investeringsobjekter, så lenge markedet er i medvind. Den vinden har vært kraftig en stund, noe som har ført til sterkt press og høy prisøkning i sentrale områder.

Det er grunn til å tro at tendensen vil øke i årene som kommer, med folkevekst og økt tilflytting til storbyområdene. Desto større blir kommunenes behov for å finansiere skoler, barnehager og infrastruktur. Eiendomsskatten er et viktig verktøy for å håndtere denne veksten.

Skatt på bolig er et treffsikkert virkemiddel, som gir kommunene mer forutsigbar økonomi. Den bør ikke staten tukle med.