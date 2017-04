Det er grunn til bekymring når så få menn vil bli lærere for de minste.

Det aller viktigste er ikke lærerens kjønn, men hvorvidt han eller hun er dyktig. Like fullt er det et problem at hele 83 prosent av dem som utdanner seg til å bli lærere på 1. til 7. trinn er kvinner.

Små barn bør møte både mannlige og kvinnelige lærere. Ikke fordi det vil påvirke skoleresultatene, for det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom elevenes prestasjoner og lærerens kjønn. Men læreren er langt mer enn en ren prestasjonsfremmer.

Barna trenger forbilder av begge kjønn. Det vil påvirke barnas syn på både skolen og samfunnet for øvrig om det i all hovedsak er kvinner som står for undervisningen de første skoleårene. Flere mannlige lærere for de minste vil gi en bedre skole, fordi det i større grad reflekterer det samfunnet barna utdannes til å leve i.

Det norske arbeidslivet er fortsatt kjønnsdelt, og endringene går sakte. I seg selv er det ikke problematisk at ulike grupper har ulike ønsker for sitt eget arbeidsliv. Respekten for valgene hver enkelt tar må være grunnleggende.

Forklaringene på det kjønnsdelte arbeidslivet er også mange. Karakterforskjeller i videregående kan til dels forklare hvorfor så få menn utdanner seg til å bli leger og psykologer. Hvorfor færre kvinner blir gründere og velger teknologifag har andre forklaringer.

Kvinnedominansen på de laveste trinnene på skolen skyldes i stor grad at menn i større grad velger å undervise eldre barn. Å forsøke å endre folks jobbønsker kan være like problematisk som det er vanskelig. Likevel, det er uheldig om ytterst få menn i fremtiden vil undervise de yngste.

Derfor er det riktig å ta grep for å forsøke å snu utviklingen.

Erfaringene fra barnehagesektoren, viser at det er lettere å rekruttere menn der det jobber menn fra før. I verste fall er skolen på vei inn i en ond sirkel, der det blir stadig vanskeligere å rekruttere menn til å jobbe med de minste barna.

Men det er fullt mulig å bedre kjønnsbalansen om viljen er til stede. Ved Høyskolen i Oslo og Akershus har andelen menn som utdanner seg til lærere for 1. til 7. trinn økt til 27 prosent, etter at skolen har jobbet bevisst for å bedre statistikken.

Andre utdanningsinstitusjoner bør følge etter og innføre tiltakene som har en dokumentert effekt på søkertallene.

Minst like viktig som målrettet arbeid for å få menn til å velge småskolen, er det å sørge for at arbeidsvilkårene for alle lærere er gode nok. Frafall blant nyutdannede lærere er fortsatt et problem. Der viktig for alle – lærere, elever og samfunnet for øvrig – at livet som lærer er meningsfullt og attraktivt.