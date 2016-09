Komiteane på Stortinget dreg på 200 reiser i løpet ei valperiode. Kva er nytta av alle desse reisene?

September er den store reisemånaden i Stortinget. Då skal representantane på tur, utvide horisonten, lære nytt, auke sin kompetanse på utvalde emneområde, og bli betre kjende på tvers av partigrensene. Reisedistanse varierer: Ein av komiteane skal til Colombia og Chile, ein annan til Østfold. Men kilometrane jamnar seg ut for alle over ein fireårsperiode eller to.

Utan tvil: Nasjonalforsamlinga er i overveldande grad fylt av representantar med elsk til fedrelandet og vilje til innsats for veljarane. Av den grunnen er politikarane alltid på leit etter djupare kunnskapar og betre løysingar. Det er fornuftig å ville lære av andre sin suksess.

Det er den konkrete bakgrunnen for den norske parlamenturismen. Skal det kjennast attraktivt å vera på Stortinget, utanom det langsiktige, knugande slitet, er det difor klokt at landet investerer i utflukter som er til innsikt, hygge og glede for representantane. Ikkje minst er turane til storbyar og eksotiske reisemål viktige; dei kan løfte sinnet, gje idear og føre nye perspektiv til arbeidet. Dessutan er det mentalhygiene – ein gong i blant – å koma seg langt vekk frå vrange veljarar og slitsame journalistar.

Det kan òg bli mykje moro på slike utferder, med kulturkollisjonar, natteliv, situasjonar og komikk som utløyser fantasi og minneverdige replikkar. Det er òg tale om førebuing til ein multikulturell kvardag i valkrinsen der heime. Kort og godt: Ved å dra på studietur får mange av dei folkevalde med seg bakgrunn og fakta som kan vera verdt å ta med i saker som er i emning i kongeriket. Inspirasjonen kan føre med seg nytenking og auka produktivitet i det daglege strevet.

Argumentasjonen er såleis på plass. Difor blir det reist meir og meir. Utgiftene for Stortinget til denne delen av drifta kostar minst eit tital millionar kroner i året. Gjennom valperioden skal representantane utøve samfunnsstyring på nasjonalt nivå – med ansvar for budsjett, lovgjeving, reformarbeid, og optimal bruk av ressursar og disponibelt mannskap.

Difor er det utruleg, men sant, at den omfattande reiseverksemda i Stortinget ikkje er omtalt i styringsdokumenta, med unntak av ein liten setning i forretningsordenen § 28: «Komiteen kan foreta reiser hvis den finner det påkrevd for sitt arbeid og presidentskapet har gitt sitt samtykke.» Stortingskomiteane har i realiteten skaffa seg hevd på eit visst tal utflukter i perioden. Om søknaden gjeld tur til Bodø eller Bogota, Valdres eller Valparaíso, går den mest alltid gjennom nålauga.

Då underteikna i 1987 var med Kulturkomiteen til India («for å studere ikkje-bollywoodsk, men kunstnarleg høgverdig filmproduksjon») og til Kina («for å studere fjernundervisning ut til dei ytste provinsar»), viste det seg etterpå at den eine svart-kvite sosialrealistiske filmen det var tale om, kunne sjåast på ambassaden i Oslo når som helst. Og kinesisk fjernundervisning med relevans for norsk distriktsutbygging, eksisterte ikkje.

Stortinget har 13 faste komitear, som i ein valperiode gjennomfører nær 200 komite- og delegasjonsreiser i inn- og utland – av desse halvparten med full komite. I internasjonale fôra blir nettverk bygde over landegrensene: FN, Europarådet, OSSE, IPU, Nordisk Råd, osv. – i alt ti faste delegasjonar.

På eit kurs i 1993 for nye håpefulle gav Jo Benkow innhald til det mystiske ordet frynsegoder: «Lønnen her i huset er moderat, rundt 200.000 i året. Men likevel har dere kjøpekraft og levestandard som en millionær. Man må summere verdien av gratis leilighet i Oslo, fri transport landet rundt, inkludert Hurtigruten, fly og tog alt man vil, telefon, aviser, invitasjoner og strålende middager – for ikke å snakke om de mange gratis reiser med romslige hotellopphold og diett verden rundt!» Tjue år seinare lokkar ymse «gullkort».

For meinigmann melder det store spørsmålet seg: Kva er nytta av alle desse reisene? Får skattebetalarane handfaste resultat av sine utlegg? Reiulf Steen hevda at politikarane reiser altfor lite for å halde seg fagleg oppdaterte og politisk søkjande. Men innpiskar Ingvar Bakken var ikkje samd, då han mangla folk til ei votering i salen, og sukka høglydt: «Her sliter mange i årevis for å komme seg inn til en plass på Stortinget, og så fort de er her, er de ute av huset!»

Dei mange reiseglade vil alltid argumentere for nytta av reiser, særleg mot slutten av den lange sommarferien. Utlandet, med særlege fagmiljø og nye løysingar, har som regel mykje å lære bort. Ein kan samanlikne, ta til seg eller velja bort. Det kan òg skje uventa og positive ting på reiser. Då Samferdslekomiteen under leiing av Anders C. Sjaastad skulle studere jernbanedrift i 1993, og av alle stader drog til New Zealand, oppdaga medlemene at det ikkje var posthus å sjå på mindre stader, men at folk henta brev og pakker på nærbutikken. Ja, i Fortrose, den sørlegaste busetnaden i landet, vart posten utlevert på den lokale puben, ei ordning som gav tydeleg sosial meirverdi.

På plussida kan det òg trygt leggjast til at under større fellesreiser blir parlamentarikarane rista godt saman sosialt. Gjennom ny informasjon og opplevingar blir det skapt felles referansar over partigrensene. Slike reiser er difor med på å utvikle den venskapen og den tilliten som representativ demokratisk politikk er avhengig av.

Parlamentarisme og parlamenturisme har vakse seg saman i vårt norske styringssystem.Det kostar pengar, men dei reiseglade vil alltid finne gode argument for sitt priviligerte virke.Det er viktig å oppdatere seg med informasjon ute for å kunne gjera betre politiske vedtak her heime.

Ikkje dess mindre er ein del "studieturar" av ein slik art at dei sume gonger er meir å sjå som ferieturar enn som kompetansbygging. På alle turar oppstår det morosame situasjonar, med spøk, skjemt og komikk som etter kvart glir inn i Stortingets folklore. Eg vågar påstanden: I all reising og leiting er det humoren som blir hugsa lengst!