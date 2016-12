Det er eit stort og uklart rom for skjønn i forslaget til ny bygningslov, så kvifor hastar det slik med å endre reglane?

Ei høyring om forslag til endringar i plan- og bygningslova vart gjennomført i Energi- og miljøkomitéen på Stortinget 15. desember. Regjeringa ønskjer forenkling, raskare utbygging og sterkare vektlegging av omsynet til det kommunale sjølvstyret. Sentrale reglar, som vilkåra for å gi dispensasjon frå reglane i lova, skal endrast, og dette skal skje i «rekordfart». Spørsmålet er om lovendringa balanserer dei ulike interessene til innbyggjarane i kommunane på ein god måte.

Kommunane skal få større kompetanse til å gi dispensasjon frå reglane i plan- og bygnings­lova, er ett av forslaga i lovproposisjon om endringar i plan- og bygningslova, Prop. 149 L (2015–2016). Ikkje uventa er det først og fremst representantar for ut­byggings­­interesser og akvakultur som støttar forslaget, medan representantar for natur­vern, friluftsliv og jordvern er imot. I høyringa i Energi- og miljø­komitéen uttalte mellom anna Norske Boligbyggelags Lands­forbund at dei støttar forslaget til ny regel om dispen­sasjon, og at denne på ein «fornuftig måte» ivaretek både det kommunale sjølvstyret og nasjonale interesser.

På den andre sida meiner mellom anna Den Norske turist­forening at gjeldande regel fungerer godt nok. Dei viser til dei grundige vurderingane av denne regelen som vart gjort i samband med vedtak av gjeldande lov frå 2008. Generalsekretær i Naturvernforbudet ber om at saka utsetjast, og kallar lovforslaget eit «hastverksarbeid». Ho og fleire andre på talarstolen stiller spørs­mål ved kvifor Regjeringa ikkje tek seg tid til å vente på eit pågåande forskings­arbeid, EVAPLAN, som ventast ferdig i 2018. Dette prosjektet, som er finansiert av Noregs forskingsråd og har til formål å evaluere korleis plan- og bygningslova fungerer, vart starta opp i 2014.

Så kvifor hastar det slik med å endre på dis­pensasjons­­reglane før ein har ferdig ei samla vurdering av gjeldande lov?

I over 50 år har utbygging i Noreg skjedd i tråd med overordna planar, kommuneplan- og reguleringsplan, med dei krava til grundige prosessar og medverknad som er sett til slike vedtak. Det vi skal sjå på her, er vilkåra for å byggje i strid med lov eller plan: Korleis har ein skildra terskelen for å gjere unntak frå dei reglane som elles gjeld?

I lova frå 1985 var vilkåret for dispensasjon at det måtte ligge føre «særlige grunner». Dette var meint å vere ein relativt høg terskel, men det var stadig diskusjonar om kva for grunn som var «særlig» og dermed tilstrekkeleg kvalifiserande.

I gjeldande lov frå 2008 vart ordlyden endra for at den skulle bli enklare å forstå, og for å unngå at for mange saker vart løyst gjennom dispensasjon. Lova kom til etter ein omfattande og langvarig lovgivingsprosess. Vilkåret for dispensasjon er etter denne lova at omsyna bak regelen det vert dispensert frå, ikkje må bli «vesentlig tilside­­satt», og at for­­delane ved å gi ein dispen­­­­sasjon er «klart større enn ulempene».

For å finne ut om vilkåra er oppfylte, må ein sjå nærare på planen eller lov­regelen det skal dispenserast frå og på den konkrete saka ein har føre seg: Er det til dømes snakk om dispensasjon frå byggje­forbodet i 100-meters­beltet, vil det vere eit vilkår at det konkrete området ikkje er så viktig for natur- og friluftsinteresser. Sjølv om det i eit konkret tilfelle kan vere ulike meiningar om kor vidt omsyna bak ein regel er vesentleg tilsidesett, er vurderingstemaet klart.

No er dispensasjonsregelen likevel på nytt lagt på lovgivaren sitt bord, og denne gongen etter berre ei avgrensa høyring. Som før skal det i utgangspunktet berre givast dispensasjon der regelen det blir dispensert frå ikkje blir «vesentlig tilsidesatt». Grunngjeve i ønskjet om forenkling, behov for raskare utbygging og omsynet til det kommunale sjølvstyret, har departe­mentet foreslått at kommunane skal få eit alternativt grunnlag å dispensere på. Det er i forslaget formulert slik:

«Dersom andre viktige samfunnshensyn tilsier det, og det foreligger særskilte behov, kan det likevel gis dispensasjon.»

Lova gir her «blanco­­­fullmakt» til kommunane: Dei får definere kva for samfunnsomsyn som er så viktige at det kan gjerast unntak frå planføresegner og lov - trass i at omsyna bak desse reglane vil bli vesentleg tilsidesette av det aktuelle tiltaket. Ved vurderinga av kva som er «viktige samfunnshensyn», gir ordlyden eit stort og uklart rom for skjønn. Etter vårt syn er denne norma minst like uklar som «særlige grunner» som lovgivar ville vekk frå i 2008. Sjølv om statlege styresmakter framleis skal høyrast før vedtak blir treft i saker som gjeld nasjonale og regionale interesser, er det kommunane som sit i førarsetet og bestemmer både saksgang og innhald i vedtaket.

Dispensasjonssaker kan vere så mangt. Både reglane det kan dispenserast frå og dei aktuelle tiltaka det er søkt om, kan vere svært ulike. I prinsippet kan ein søknad om dispensasjon gjelde alt frå hotell i strandsona til fargeval på ein garasje som er i strid med plan. Sjølv om lova si formulering av terskel er den same, må medverknad og saksutgreiing – også i dag – tilpassast realiteten i saka. Kanskje er det slik at statlege sektorstyresmakter har «blanda seg» i for mange småsaker, og det er trong om ei oppklaring om saksgangen her.

Samstundes må ein passe seg for ikkje å gå i den andre grøftekanten - å gi kommunen for vide fullmakter i vurderinga av einskildsaker. Med den løysinga som er føreslått, kan omsynet til naturvern, friluftsliv og jordvern vere dei som taper. Kanskje vil kommunen kjenne på ansvaret og velje å styre gjennom plan? Kanskje ikkje? Kanskje blir det store skilnader frå kommune til kommune. Poenget vårt er å peike på at lovgivar synest å ha noko hastverk med å endre ein sentral regel i plan- og bygningslova - utan at dette blir sett i samanheng med dei andre rettslege styringsverktøya i lova, og den heilskaplege gjennomgangen av plan- og bygningslova som er undervegs. Ein effektiv lovprosess fører ikkje nødvendigvis til eit effektivt og godt lovverk.