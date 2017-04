Regjeringen tenker som et kassaapparat. Nå vil den selge litt av påskefjellet ditt.

På ’an igjen. For to år siden markerte regjeringen Friluftslivets år ved å åpne for fritidskjøring med snøskuter i hele landet. Nå ønsker Klima- og miljødepartementet tillate catskiing i norske fjell.

Saken vekker sterke følelser, fordi regjeringen nok en gang viser at den ikke forstår verdien av ... eh … varige verdier.

Det lages ikke fri og uberørt natur lenger. Jeg er usikker på om miljøminister Vidar Helgesen har tatt dette innover seg.

Catskiing er det å transportere skiløpere med tråkkemaskin eller beltevogn, fra dalen til toppen av fjellet, slik at de kan renne ned igjen utenfor preparerte skibakker. Mot betaling, selvfølgelig.

Forslaget bygger på høringen om motorisert ferdsel i naturen fra før nevnte Friluftslivets år. Den gangen ønsket regjeringen å gi permanent tillatelse til catskiing.

Nå er i det minste protestene registrert, og ordningen skal kun gjelde som forsøk i seks år, i seks kommuner. Men politikernes intensjon er åpenbar: Dette bør utforskes og gjennomføres.

Kjøringen skal skje i eksisterende skianlegg, og kommunene skal ta særskilt hensyn til naturmangfold, kulturlandskap, støy og andre ulemper for friluftslivet.

I teorien gjør kravene det nesten umulig med catskiing noe som helst sted. Men de ser ut til å være skrevet mest for å dempe bråket fra motstanderne.

Så hvordan underbygger Klima- og miljødepartementet forslaget? Er det bekymring for stakkars skiløpere som må slite seg til topps for egen fot og fell? For skadefare og slitasje på leddbånd og knokkel og dermed norske helsebudsjetter?

Nei da, begrunnelsen er «å finne ut om catskiing kan gi alpinsentrene nye inntekter». Slik dras regjeringens «næringsvennlighet» ut i det nær parodiske. Noen få skal få tjene mer penger ved å utnytte noe som er sårbart felleseie.

Hadde norske skianlegg stått på randen av konkurs, er det mulig å forstå desperasjonen i et sånt tiltak. En del norske alpinanlegg er små, har utvilsomt ustabil økonomi og ønsker å utvide tilbudet sitt.

Men paradoksalt nok er inntektspotensialet ganske begrenset. Catskiing vil være svært dyrt, og kun for de spesielt interesserte med riktig utstyr. Så treffsikker er altså statens økonomiske omsorg.

Mest av alt viser regjeringen raus kjærleik til store og pengesterke aktører, de som har finansielle muskler og stordrift nok til å investere i personale, utstyr og infrastruktur til catskiing, som en del av et større tilbud.

La oss se på noen av disse aktørene. Det privateide svenske selskapet Skistar eier i Norge alpinanleggene i Trysil og Hemsedal. I sesongen 2015–2016 omsatte de to anleggene for 333 millioner kroner, noe som utgjør nær 30 prosent av skikortsalget i Norge.

Morselskapet Skistar har hatt en strålende sesong så langt, og resultatet for halvåret september 2016 til februar 2017 økte med hele 24 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Overskuddet for perioden lød på 273 millioner svenske kroner. Eierne har altså hyggelige utbytter i vente.

Tredje størst i Norge er Hafjell, som hadde ca. 100 millioner kroner i omsetning 2016, og et overskudd på 17 millioner kroner. En ganske bra driftsmargin, der altså.

Geilo, Oslo Vinterpark, Norefjell og Myrkdalen følger på de neste plassene, også de med fine regnskapstall.

Trenger slike selskaper ekstra statlig drahjelp, som absurd nok ikke monner særlig i kassen?

Allemannsretten er rotfestet i ideen om at norsk natur skal være tilgjengelig for alle, på samme premisser. At staten gir pengesterke en eksklusiv fortrinnsrett til de fineste fjellene og flankene, bryter med den norske fjellkulturen. Den som sier at du skal yte før du kan nyte.

Man kan gjerne kalle dette en støvete, moralistisk innvending, men ideen om likhet i fjell og ydmykhet for natur står fremdeles sterkt her i landet.

Det er trolig grunnen til at selv et begrenset catskiingforslag møter så sterk motstand.

I 2014 laget TNS Gallup et miljøbarometer på oppdrag for Miljødirektoratet. Det viste at 77 prosent av nordmenn er imot motorisert ferdsel i naturen, og at tendensen er økende.

Undersøkelsen bekreftet at det å oppleve stille natur, er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse for å drive med friluftsaktiviteter.

Miljødirektoratet er naturligvis negativ, NHO reiseliv likedan. «Skal Norge forbli et attraktivt reisemål, må vi rendyrke det som er unikt ved Norge», heter det fra NHO.

Den Norske Turistforening (DNT) er med sine 290.000 medlemmer Norges største friluftsorganisasjon. Også her protesteres det, heldigvis.

«Regjeringen er i ferd med å innføre en kulturendring for friluftslivet i Norge. Å kunne bevege seg i flotte fjell til naturens egne lyder er et knapphetsgode», sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT.

Vidar Helgesens catskiforslag representerer en trist, materiell verdensanskuelse. Den som sier at alt vi omgir oss med, kan omsettes til inntekter og føres på bunnlinjen.

I regjeringens verden kan friheten for alle til å oppsøke uberørt natur, ofres for å gjøre et knippe aksjonærer eller ordførere litt mer happy.

Forslaget bør ses i sammenheng med menneskets traurige hang til å ødelegge grunnlaget for egen livskvalitet og livsbetingelse gjennom historien. Den handler om forurensning av land og hav, utdøende dyrearter og planteliv, klimautslipp, global oppvarming.

Det er utrolig at politikerne ikke ser den beksvarte ironien i det å tillate eksosspyende transport i fjell- og hytteområder der snøen er i ferd med å forsvinne for godt.

Regjeringens standhaftige forsøk på å kommersialisere vårt viktigste nasjonale felleseie er kortsynt og trangsynt, og urettferdig overfor alle dem som kommer etter oss.