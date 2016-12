Stillhet er den nye støyen.

Tidlig en morgen ledet Claus Helberg en gruppe turgåere ut fra Finsehytten.

Helberg er mest kjent for innsatsen han gjorde under tungtvannssabotasjen på Vemork. Når han ikke var krigshelt, var han en ivrig turmann, og etter krigen virket han som fjellfører.

Det var en nydelig dag i fjellet, på den tiden vinteren endelig har løsnet grepet og morgenlyset er tilbake. Før turen startet, ga Claus Helberg en lapp til hver og en i turfølget.

Ja, det er helt fantastisk, sto det på den.

Stillhet er fravær av lyd. Motsatt av bråk. En pause fra preik og ordgyteri. I en samtid som er evig pålogget og fylt til randen av åpne landskap og musak, er stillhet et knapphetsgode.

Podkastene preger bybaneturen, spillelistene erobrer løpeturen, Netflix tar over kveldene. Stillheten er utrydningstruet. Som regel forsvinner den i all støyen.

Anekdoten om Claus Helberg er gjenfortalt i boken «Stillhet i støyens tid», skrevet av forlegger og eventyrer Erling Kagge. Kagges prosjekt er å borre i verdien av stillhet. Hva er det? Hvor er den? Hvorfor er stillhet viktigere enn noensinne, spør han.

Boken gir 33 forsøk på svar.

Kagge selv pleier å tenke på stillhet som en «praktisk metode for å avdekke noen svar på den fascinerende gåten som er deg selv».

Han tror på å reise inn i naturen. Forlate elektronikken hjemme. Være alene, ikke snakke med noen. «Gleden ved å stenge verden ute» er undertittelen på boken hans.

Kagge er ikke alene om å jakte på stillhet. I 2013 avla Greg Hindy en ed til seg selv. Han skulle bruke ett år på å krysse USA, fra New Hampshire til Los Angeles. En moderne Forrest Gump. Det viktigste med prosjektet var at det skulle gjennomføres i total stillhet. Greg Hindy sa ikke et eneste ord mellom sommeren 2013 og sommeren 2014.

Filmen «In Pursuit of Silence», som ble vist på Bergens filmfestival BIFF i høst, følger Hindys tause pilegrimsreise. Samtidig utforsker den det moderne menneskets forhold til stillhet – og hvorfor den er så viktig.

Filmen åpner med en hommage til komponisten John Cage og hans banebrytende opus 4’33. Verket består av fire minutter og 33 sekunder uten en eneste lyd.

Cage ville vise at også stillhet kan være musikk. Filmen vil vise hvor verdifull stillheten er – og prisen vi betaler for en stadig mer bråkete verden.

Underveis på sin stille vandring skriver Greg Hindy ned hva han tenker når han ikke kan snakke. Stillhet må utforskes, det kan ikke forklares, skriver han.

De situasjonene mange forbinder med sjelsro og harmoni er ofte de samme som forbindes med stillhet: Gå tur i skogen. Holde et nyfødt barn. Se på en stjernehimmel. Sitte i et tomt kirkerom. Stillheten er stort sett alltid tilgjengelig et sted. Likevel hindres vi stadig i å oppsøke den, enten fordi bråkete omgivelser står i veien – eller fordi vi selv tilfører lyd for å slippe.

I boken sin skriver Erling Kagge om denne hangen til å fylle tomrom med innhold. Han siterer kjedsomhetsteoretikeren Blaise Pascal, som allerede på 1600-tallet snakket om ubehaget ved å være alene.

Hele menneskets ulykke har sin kilde i én eneste ting, skrev Pascal, nemlig at mennesket ikke klarer å holde seg i ro i et rom.

Forskere ved University of Virginia og Harvard har forsket på dette ubehaget. De fleste som måtte sitte hele alene i et rom følte seg ukomfortable etter seks minutter. En tredjedel av deltakerne orket ikke gjennomføre, og jukset på hjemmetesten. Halvparten valgte å få elektrisk støt for å korte ned tiden med seg selv.

Da Susan Cain var ni år, dro hun på sin første sommerleir. Hun hadde med seg en koffert full av bøker. Bøkene ble lagt igjen under sengen. Leiren var som en fyllefest, uten alkohol. Poenget var at alle skulle jobbe hardt for å være sosiale, hele tiden. Leirungene fikk til og med lære et eget slagord om hvor bråkete de skulle være.

Susan Cain er blant dem som liker å bedre å lese enn å underholde. Hun foretrekker å tenke før hun snakker. Hun var åpenbart mistilpass på bråkeleir.

Noen tiår senere skrev hun boken «Quiet. The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking». Boken er et forsvarsskrift for dem med introverte personlighetstrekk, folk som henter energi fra ro og stillhet.

I boken tar hun et oppgjør med samtidens ukritiske dyrking av det ekstroverte idealet. De snakkesalige og utadvendte oppfattes som smartere og mer vellykkede og får alle lederstillingene, mens det å være stille og innadvendt har blitt et slags annenrangs personlighetstrekk – et sted mellom skuffelse og sykdom.

I mai kom oppfølgeren «Quiet Power – The Secret Strengths of Introverts», som handler om hvordan barn som er stille tenkere best kan utvikle ressursene sine.

– Barna som foretrekker å sitte for seg selv eller å jobbe alene, blir sett på som om de er utenfor, eller verre: som problembarn, sier Cain i sin Ted-talk.

Cains innsikter er viktige, i en skolehverdag hvor ungene er komitémedlemmer i et evig gruppearbeid, og i et arbeidsliv hvor skamløs selvpromotering belønnes og store tanker skal fødes i skravlete kontorlandskap.

I dag mister mennesket konsentrasjonen etter åtte sekunder. For femten år siden greide vi cirka tolv sekunder i strekk. Gullfisken ligger og vaker rundt ni.

– Stillhet er avbrytelsen av den byrden våre egoer påfører verden, sier forfatter George Prochnik, mannen som skrev boken som inspirerte filmen «In Pursiut of Silence».

Poenget med anekdoten om Claus Helberg er mye av det samme. Noen ganger står vi selv i veien for opplevelsene våre. Viktige inntrykk drukner i floskler.

I stedet for at alle skulle fortelle hverandre – hvinende entusiastisk, og til det kjedsommelige – hvor fantastisk Hardangerjøkulen var akkurat den morgenen, ville Claus Helberg at turfølget bare skulle kjenne på opplevelsen. I stillhet.

Ord kan forstyrre. Tomme ord forstyrrer enda mer. Ta gjerne et minutts stillhet og tenk over det.