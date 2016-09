SJEFREDAKTØR: Espen Egil Hansen har tatt valget å omtale Zuckerberg som et redaktør for et mediehus heller enn som konsernsjef i et teknologiselskap. Men Hansen mener tilsynelatende at Zuckerberg likevel ikke skal få nyte de samme redaktørpriviligene som han selv har. FOTO: Johansen, Erik / NTB scanpix