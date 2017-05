Tilhengere og motstandere bør være enige om én ting: Frp har gjort mye ut av seg i regjering.

«Det er viktig for oss å få satt et ordentlig fotavtrykk.» Det sa partileder Siv Jensen i den legendariske Morna Jens-talen på valgnatten i 2013. Nå, nær fire år etter: Har partiet klart å sette dette fotavtrykket?

Om fotavtrykket måles i hvorvidt folk har merket at Frp har sittet i regjering, er svaret et klart ja. Det har skjedd et tydelig politisk skifte siden Jens Stoltenberg (Ap) var ferdig som statsminister. Frp har sørget for at skiftet har vært tydeligere enn det ville vært med en regjering uten ytterfløyen.

Frp har noe motvillig har søkt makt. Populariteten er delvis bygget på rollen som provokatør. Å markere egen posisjon har vært viktigere enn å inngå allianser og kompromisser.

Gradvis ble likevel politisk gjennomslag viktigere. Også før Frp gikk inn i regjering har partiet hatt betydelig innflytelse på norsk politikk. Den forrige partilederen, Carl I. Hagen, var en mester til å sette dagsorden. Han klarte stadig å dra den politiske debatten – særlig om innvandring – over til sin banehalvdel.

Men virkelig gjennomslag på et bredt spekter av saker fikk partiet først for fire år siden. Sett fra et Frp-perspektiv, er regjeringsdeltakelsen en braksuksess. Den har nesten vært oppsiktsvekkende vellykket, tatt i betraktning at Frp har bygget seg opp på å være i opposisjon til det meste.

Partiet fremstår minst like samlet nå som for fire år siden. Det finnes definitivt motstemmer, og ikke rent få av dem er innvalgt på Stortinget. Til tider har det virket som om ikke alle har fått med seg at partiet deres styrer landet.

Det finnes ulike syn på hvilken retning partiet bør bevege seg i politisk. Når tiden kommer for å velge en ny partileder, vil nok de ulike fløyene bli langt mer synlige enn de er i dag.

Men konfliktnivået er langt lavere enn det har vært mange ganger før. Frp har altså klart å ta steget opp til å bli et regjeringsparti uten interne opptøyer. Det er nærmest en bragd når vi snakker om et parti med en slik personlighet.

Partiet har mistet rundt tre prosentpoeng i oppslutning siden forrige valg. Frps problem er for øyeblikket at den mest mobiliserende saken, innvandring, er mindre dominerende i nyhetsbildet enn for ett år siden. En frittgående Sylvi Listhaug vil hjelpe, men det skal mye til før partiet klarer å nå valgresultatet fra 2013 på16,3 prosent oppslutning.

Sammenlignet med dødskampen SV havnet i etter åtte år i regjering, står likevel Frp godt rustet før valgkampen.

Frps spesialitet er å klandre andre for alt som er galt og ta æren for alt som går godt.

Ta for eksempel asylpolitikken. Skal vi tro Frp, er partiet uten skyld for de rekordhøye ankomstene av asylsøkere for to år siden. Synderne er, om vi skal tro partiet, først og fremst Arbeiderpartiet, og dernest verden for øvrig.

Når ankomstene går ned, derimot, er årsaken partiets politikk.

Sannheten er at de nasjonale grensekontrollene i Europa har gjort det ytterst vanskelig for asylsøkere å komme seg til Norge. De mange innstrammingene som ble vedtatt, sto et bredt stortingsflertall bak. Statsminister Erna Solberg (H) spilte en sentral rolle i det hele.

Men like fullt nyter Frp godt av et etterlatt inntrykk av at deres egen statsråd løste problemet. Det er muligens det som kalles god politisk kommunikasjon.

Regjeringsdeltakelsen ser ut til å ha gitt mersmak for Frp. Det er kanskje særlig merkbart på Vestlandet, som nå har to synlige og sentrale statsråder, Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes.

Suksessen til tross, det er usikkert om partiet evner å gjøre det som skal til for å beholde makten. For har egentlig partiet tatt det innover seg at det er avhengig av Venstre og KrF for å bli sittende? Og at de to partiene har alvorlig sviktende motivasjon for å støtte en regjering der Frp er med?

Selv om det bør være mulig å enes om politikk, skaper retorikken en dyp kløft som synes umulig å komme over. Hver gang Sylvi Listhaug åpner munnen, reduseres sannsynligheten for at partiet fortsetter i regjering. Det er akkurat nå vanskelig å se hvordan Frp skal kunne styrke sin egen oppslutning i valgkampen uten å plassere seg selv i opposisjon.

Partiet preges av en krevende motsetning: Det ønsker å fortsette i regjering, men opptrer som om de ikke trenger noen andre.

Når partileder Siv Jensen taler til landsmøtet i morgen, er det til et litt annet parti enn for fire år siden. For første gang må partiet forsvare noe. Partiet må stå til rette for at det er minst like mye bompenger som før. Integreringspolitikken er like svak som før. Beredskapen er fortsatt langt fra god nok.

Men partiet vil klare å gi inntrykk av at det tross alt har fått til mye. Mer veibygging, lavere skatter og færre asylsøkere vil trolig veie opp for tap på andre områder.

Frp har også en familieminister, Solveig Horne, som ganske i det stille har gjort en god jobb på sitt felt. Den talentfulle Jon Georg Dale har vridd landbrukspolitikken i Frps retning.

Om det hele skulle skjære seg, er det heller ingen tragedie for et parti som i sin natur er i opposisjon. Ryker regjeringsmakten, gir partiet seg på topp. Og finansminister Siv Jensen vil slippe å forholde seg til at den ekstreme oljepengebruken ikke kan fortsette på samme nivå.