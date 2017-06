Rettssalen må være et oppgjør mellom stat og borger, ikke mellom offer og gjerningsmann.

En gang i gamle dager, før anstendighetens oppstandelse, var rettssystemet ganske enkelt. Drepte du en mann, kom mannens ætt og drepte deg. Det var et spørsmål om ære, og de pårørende skulle få sin blodhevn.

I noe mer siviliserte samfunn måtte de pårørende oppsøke en øvrighet for å få godkjent hevndrapet, eller for å kreve inn en erstatning.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Ting endret seg gradvis med tiden, som det blir beskrevet i Njåls saga, fortellingen om hevn på den tiden Island var i ferd med å bli kristnet. De to hovedpersonene, Gunnar og Njål, sto på hver sin side: Gammeltroende Gunnar likte hevn, kristne Njål foretrakk tilgivelse.

Men selv med lover og et rettssystem, var det fremdeles slik at hvis Njål ikke ville hevne seg over et drap, kunne han inngå forlik, og islendingene lot drapsmannen gå fri.

Ofrene og etterkommerne fikk definere hva som var rettferdighet.

I dag er forståelsen av straff en annen. Det er samfunnet, altså staten, som straffer. Hva offeret eller pårørende skulle mene, er ikke avgjørende. En drapsmann skal bures inne, fordi det gjør samfunnet tryggere.

Straffen begrenses etter hva som er rimelig, og hva som er hensiktsmessig for at morderen trygt kan slippes ut igjen.

En stortingsdebatt på tirsdag viste likevel hvor sterkt synet på rettferdighet for ofrene står i det politiske Norge. Forslaget som ble debattert, var å øke maksstraffen til 26 år, dersom gjerningsmannen hadde drept eller voldtatt mer enn én person.

En slik endring kan neppe forsvares med en preventiv effekt; ingen vil vel drepe én person og droppe å drepe en annen fordi det ville gitt 26 og ikke 21 års fengsel. Forslaget falt, og fikk kun støtte fra regjeringspartiene Høyre og Frp.

Begrunnelsen som gikk igjen i stortingsdebatten, var at endringen var nødvendig av hensyn til ofre og pårørende. Argumentasjonen går på tvers av de mest vellykkede elementene av det moderne rettssystemet, men føyer seg dessverre inn i en rekke av straffepopulisme som gjør rettssalen i større grad til et oppgjør mellom offer og gjerningsmann.

Til en viss grad må ofres, pårørendes og andres oppfatninger spille en rolle i straffeutmålingen. Folk må oppleve systemet som rettferdig. Det er nødvendig for tilliten mellom stat og borger, og i ytterste konsekvens for at folk ikke skal ta loven i egne hender.

Men det dras for langt når man gjør som Jan Arild Ellingsen (Frp) gjorde, da han sa fra Stortingets talerstol at «De som stemmer ned dette i dag, tråkker på ofrene og gir samtidig et håndslag til de kriminelle».

Selv om straffenivået skal ta hensyn til folks oppfatning av rettferdighet, kan ikke det aspektet være enerådende.

Håvard Bjelland

Det er en feilslutning å anta at alle ofre eller pårørende ønsker høyere straffer. Som forskere på straff ved Universitet i Bergen skriver i en svært kritisk høringsuttalelse: For mange ofre er det viktigste å få oppklart saken.

Det er forskjell på folk. Noen vil helst se at datterens drapsmann lider en grufull dødsstraff. Andre ønsker å tilgi en angrende synder. Begge reaksjonene er forståelige. Ingen av dem bør være avgjørende når retten skal straffe.

En annen representant dro den klassiske «Hvis noen i denne salen hadde en datter som ble voldtatt»-retorikken. Man trenger ikke ha vært i en sånn situasjon for å ha forståelse for hvor vanskelig det er.

Dette er også grunnen til at det ikke er de pårørende som dømmer. Verken 21 år, 26 år eller 50 år vil få et drept familiemedlem tilbake.

Rune Sævig

Offeret har begrenset med innflytelse. Hvis politiet har bevis på en voldtekt, tas gjerningsmannen til retten uavhengig av hva offeret skulle mene. Fordi det er til det beste for samfunnet at voldtektsmenn straffes.

Det er også best for samfunnet at straffen ikke er lengre enn nødvendig. Kombinert med gode rehabiliteringsforhold i fengsel, er dette en viktig del av hvorfor Norge har så lite kriminalitet. Det er mindre fare for at kriminelle gjentar forbrytelsen.

Likevel slenger stortingsrepresentanter rundt «ofrenes verdighet» som argument for en ukritisk økning av straffenivået.

Det er en farlig vei å gå. Tar man utgangspunkt i ofrenes og pårørendes ønsker, og samtidig legger til grunn at de alltid ønsker høyest mulig straff, finnes det ingen grenser for hvor brutalt straffesystem man kan innføre.

Da kan man like gjerne gå tilbake til vikingenes blodhevn.

Mathias Fischer ble i 2013 innvalgt som andre vara for Venstre på Stortinget. Han er utmeldt av partiet, og vil, hvis han blir innkalt, møte på Stortinget som uavhengig representant.