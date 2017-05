Den store globaliseringsdebatten har foreløpig ikke tatt av i Norge. Foreløpig.

Mens USA og EU-land står i krysningspunkt mellom globalister og murbyggere, står Norge fremdeles fast på handel og internasjonalt samarbeid.

Det er et paradoks: Norge har sagt nei til EU to ganger, men er likevel tett integrert i unionen og definitivt et utadvendt land som har tjent på globalisering. Hvis det endrer seg, vil også det politiske landskapet skifte fundamentalt.

«Den nye skillelinjen i rike land er ikke mellom venstre og høyre, men mellom åpen og lukket», lød analysen fra det liberale tidsskriftet The Economist i fjor sommer. Med «åpen» menes politikere som er positive til frihandel, innvandring og internasjonalt samarbeid. «Lukket» er dem som ønsker å bygge murer.

Analysen ble skrevet etter Brexit-avstemningen og etter at Donald Trump og Hillary Clinton var nominert som presidentkandidater. Det valget kulminerte med at Trump sa ordene «America first!» i sin innsettelsestale. Utviklingen har vist at The Economist hadde et poeng.

Søndagens franske presidentvalg var ekstremversjonen av denne åpen/lukket-skillelinjen. En ytterliggående nasjonalist mot en ytterliggående globalist. Sistnevntes innenrikspolitikk er i økonomisk forstand klart høyreorientert, der han ønsker mindre reguleringer av markedet.

Men når velgerne ble tvunget til å ta stilling, valgte også folk på venstresiden med et overveldende flertall å støtte ham.

The Economist trakk frem en rekke andre land der denne skillelinjen er veldig tydelig. Storbritannia, Ungarn, Østerrike, Polen, Sverige. Debatt om EU og innvandring står ofte i sentrum.

Spørsmålet er: Hva betyr dette for Norge? I utgangspunktet kan det være lett å plassere partier på en slik åpen/lukket-skala. Fremskrittspartiet og Senterpartiet er klart innadvendte, og motstanden mot EU og EØS plasserer SV på samme side.

Når man plasserer disse partiene på en vanlig høyre/venstre-akse, er Frp helt til høyre, Sp i sentrum og SV helt til venstre. Debatten om innadvendte eller utadvendte samfunn bryter derfor fundamentalt med den tradisjonelle aksen.

Det samme gjelder også i utlandet. Donald Trumps motstand mot frihandelsavtaler er like sterk ytterst på den amerikanske venstresiden.

Men alle land er unike. I Norge er det egentlig ikke særlig debatt om hvor internasjonalt rettet landet skal være. EU-debatten er ikke-eksisterende. EØS-avtalen, og derfor også arbeidsinnvandring fra Øst-Europa, er ikke truet. Selv om asylpolitikk alltid skaper konflikt, er det egentlig bred politisk enighet om hovedlinjene.

Det som har drevet frem frykten for globalisering i så mange land, finnes ikke i samme grad i Norge. Som MDG-politiker Eivind Trædal skrev på Facebook på tirsdag: «Er ikke mye av dagens kritikk av globalisering og frihandel veldig lite tilpassa norske forhold? Noe av det jeg leser framstår som copy-paste fra utlandet. Norge har jo strengt tatt tjent helt fantastisk mye på de siste 20 åras frihandel, og ikke opplevd høy ledighet eller avindustrialisering.»

I USA, Frankrike og Storbritannia er det mange som har tapt på globaliseringen. Fabrikker er lagt ned og erstattet med billigere arbeidskraft i Kina og Mexico. Den teknologiske revolusjonen, som også er en konsekvens av internasjonal handel, har gjort mange jobber overflødige.

Nordmenn er blant vinnerne av globaliseringen. Oljeformuen er blitt til på det internasjonale markedet. Det ville ikke blitt mange milliarder av laksen hvis den ikke kunne bli solgt til utlandet.

Oljeplattformene kan ikke flyttes til Kina, og fisken er fremdeles i norske fjorder.

Kun i noen få bransjer har arbeidsinnvandring skapt utfordringer. Det gjelder særlig byggebransjen, der østeuropeisk arbeidskraft presser prisene ned og utkonkurrerer nordmenn. Folk flest merker bare de positive konsekvensene av dette, ikke de negative.

Derfor er det vanskelig å se for seg et stort folkelig opprør mot EØS-avtalen. Med det første.

Oljeoppturen har gjort globaliseringen til et eventyr, men den uunngåelige oljenedturen kan snu stemningen. Når flere oljearbeidsplasser forsvinner, vil det komme et rop om nye jobber. Skal debatten ligne mer på den britiske eller franske, trengs en kombinasjon av trangere økonomi, mindre velstandsvekst, større arbeidsledighet og større tilstrømming av innvandrere. Det kan fort føre til at mange søker en mer innadvendt politikk.

Økonomi er ikke alt. Noen føler allerede at den norske identiteten er truet, og Senterpartiets vekst har ikke bare ført til at alle snakker om distriktspolitikk, men også en mer nasjonalromantisk retorikk. Spørsmålet om å være innadvendt eller utadvendt handler også om kultur.

I disse åpen/lukket-spørsmålene er Arbeiderpartiet og Høyre mer like hverandre enn de er sine samarbeidspartier. Sp, SV og Frp må tåle å være på noenlunde samme lag når debatten tilspisser seg.

Hvis den norske debatten begynner å ligne mer på den franske, britiske og amerikanske, vil også konfliktlinjene i norsk politikk snus på hodet.