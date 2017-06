To machiavelliske menn har hatt avgjørende makt over Brexit-prosessen. På tide du blir kjent med dem.

Forhandlingene om Brexit er vår tids store statsforvaltningsdrama. Hva skal det koste å forlate EU? Og hvem er Martin Selmayr og Nick Timothy? Det skal du snart få vite.

Som første akt i Brexit-dramaet inviterte den britiske statsminister Theresa May på middag i Downing Street nr. 10 i London for noen uker siden. Gjest var EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Etter middagen sto de i blitsregnet og sa at møtet hadde vært «konstruktivt» – et universalsynonym som kan stå for alle andre ord. Dagen etter ble EU-delegasjonens notater lekket i tysk presse. «Konstruktivt» betød visst «katastrofalt».

Jean-Claude Juncker hevdet at Theresa May er på en annen planet. Den tyske kansler Angela Merkel advarte senere i Forbundsdagen mot farene ved å være på en annen planet.

Theresa May svarte i en tale til parlamentet med å anklage EU for å forsøke å påvirke den britiske valgkampen med lekkasjer. Bak spillet sto trolig to av de mektigste lederne du aldri har hørt om: Martin Selmayr og Nick Timothy.

Peter Nichols / Reuters

Niccolo Machiavellis berømte og beryktede bok «Fyrsten» fra 1513, var en jobbsøknad. Statsmannen fra Firenze var arbeidsledig og ville vise hva han dugde til.

Han ville vise viktigheten av å forholde seg til verden slik den er, ikke hvordan den bør være. I så måte kunne en bedre tittel på boken vært «Rådgiveren» – for den er mer til hjelp for dem som rydder vei for lederen.

Bak en stor leder står ofte en fryktinngytende stabssjef. Alistair McAlpine, en av operatørene i kretsen rundt Margaret Thatcher, skrev boken «The Servant» i 1992. Dette er en lærebok i Machiavellis «dirty politics», til bruk i moderne demokratier.

Tjenerens oppgave er å sørge for at tiden er moden. Det er denne som skaper ro i rekkene, som ser til at politisk gjeld innkasseres, uretter hevnes og at små kriser aldri får vokse seg store.

Når dette partnerskapet fungerer, komplementerer stabssjefen lederen. Han ser på hva som ligger foran føttene, slik at lederen kan fokusere på horisonten, eller omvendt. McAlpine understreker at ledere er feilbarlige – de trenger noen som årvåkent beveger seg i sirkler de ikke selv frekventerer, som sier det de selv ikke kan si. Altså, en råere manifestasjon av seg selv.

Martin Selmayr og Nick Timothy er stabssjefer for to av Europas viktigste ledere. Selmayr for Jean-Claude Juncker, Timothy for Theresa May.

Verken EU-kommisjonens president eller den britiske statsministeren er født til storhet. Begge har forstand til å ansette formidable stabssjefer som gir deres prosjekt form og farge. Det gjelder både Junckers mer-makt-til-unionen og Theresa Mays nasjonalkonservatisme.

Disse unge menn har sittet på toppen av hvert sitt sentraliserte byråkrati. Selmayr og Timothy har hatt stor innflytelse over sine sjefer og begge har overlevd nedrivningsforsøk.

Deres skjebner er bundet opp i Brexit. Til sist vil beslutningstakerne beslutte, men de to vil trolig regissere de renkespill som trolig vil ledsage forhandlingene.

De er to høyst ulike personligheter. Martin Selmayr er en sann representant for det kompetente EU-byråkratiet. Han er jurist, med respektavkrevende kunnskap om unionens regelverk og prosedyrer.

Selmayr dyrker europatanken med samme envise glød som tyskere har dyrket andre nasjonalister før den. Hans svakhet er forståelsen av politisk kontekst.

Ifølge langlesningen «Monsteret i Berleymont» på nettavisen Politico.com, er Selmayr hellig overbevist om at Juncker er siste sjanse til å redde unionen.

Nick Timothy er en noe annen type. Med sitt helskjegg og krøllete klesstil, er Timothy utypisk for de øvre strata av britisk administrasjon.

Han kan være ordbildemalende vulgær. Som sønn av en stålverksarbeider ser han den konservative arbeiderklassen som partiets styrkebrønn. Timothy står med dette bak den største kursendringen i partiets nyere historie. Han mangler detaljkunnskap om EU, men forstår politikk.

«Om ikke begge deler er mulig, er det bedre å bli fryktet enn å bli elsket», skrev Machiavelli. Timothy og Selmayr er begge machiavelliske skikkelser, begge bruker frykt for å avtvinge respekt.

Det er de to som sørger for at enkelte karrierer stiger, mens andre daler. Begge gir retningslinjene som maktapparatet må forholde seg til. Begge bygger sin makt på å regulere tilgang. Få får være alene med lederen uten stabssjefens dvelende nærvær.

Vi startet denne kommentaren i Downing Street nr. 10 i London. Episoden etter toppmøtet er et kikkeglass inn i Brexit-prosessen.

Denne kan forstås som et tredimensjonalt spill. Der vil myriaden av detaljer håndteres av embetsverket, de juridiske irrgangene vil vandres av diplomatiet, men det finnes også en intenst politisk dimensjon – kall den gjerne «kampen om virkeligheten». Hva er mulig, hva er rimelig?

Da det konservative partiet vred nederlag ut av seierens kjever i valget i forrige uke, valgte ikke utfordrerne i partiet å gå etter statsministeren, ikke enda. I stedet krevde de Timothys avgang.

I tråd med McAlpines bud til tjeneren, falt Timothy på sverdet og tok ansvar for fadesen. Nå går Theresa Mays kabinett usikre tider i møte. Renker smis, mens Brexit-forhandlingene vanskjøttes. Det kan ikke vedvare, ikke om Machiavelli har rett.