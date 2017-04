Kunster Jan Erik Willgohs avslører i et innlegg 11. april en grunnleggende mangel på kunnskap om medienes situasjon og forståelse for den oppgaven vi har i fremtidens kulturjournalistikk. Det kunne likevel aldri falle meg inn å diskreditere ham som kunstner eller formidler.

Men skal du delta i debatten om kunst og kommunikasjon som har rullet de siste dagene, er det redelig å være ryddig om utgangspunktet og premissene for det hele.

Jeg skal forsøke å besvare spørsmålene hans.

Til den klassiske kunstanmeldelsens elendige lesertall: Er dette er akseptabel og uunngåelig utvikling? Skyldes det at billedkunsten generelt er uinteressant eller om det er kunstanmeldelsen som har et forbedringspotensial?

Svar: Lesertallene er dårlige, og på nett virker utviklingen uunngåelig. Det interessante er hvem sitt ansvar dette er. Der tror jeg vi i mediene må ta på oss mye av skylden. Billedkunsten er interessant, men norsk kunstkritikk og kunstfeltet selv har altfor lenge stengt den inne bak begrepsbruk og syntaks som har bidratt til fremmedgjøring, og neppe til å øke fascinasjonen for kunst.

Dette er nettopp grunnen til at BT har ønsket å fornye og forbedre kunstanmeldelsen, ved å gjøre den visuell og mer direkte, ikledd et annet språk. Vi er altså opptatt av å formidle kunst på nye medieplattformer, ettersom de gamle forvitrer. Vi skal fortsette å dekke kunstfeltet, vi skal intervjue kunstnere, og vi lar aktørene fortelle hva som skjer, på Det skjer.

Hvis det er noe jeg ikke forstår, så er det hvorfor Willgohs velger å ignorere det vi faktisk gjør.

Til BTs rolle: Har BT et samfunnsoppdrag i det å formidle verdiene i kunsten?

Svar: Absolutt. Vi er en allmenn regionavis, og ikke et kunsttidsskrift, men jeg er helt enig med Willgohs. Ja, vi trenger kunst av hensyn til bevisstgjøringen av vår identitet, for vår forståelse av oss selv og vårt samfunn.

Men vi kan ikke nærme oss dette feltet utelukkende med kunstfaglig begrunnelse og språk, da henfaller vi fort til gamle dagers ekskluderende form. Vi skal først og fremst bedrive kritikk og journalistikk.

Mediene står midt i et teknologisk og økonomisk jordskjelv bransjen knapt har sett maken til. Jeg antar også Willgohs er klar over det. Men overgangen fra papiravis til digital publisering gir kulturjournalistikken helt nye muligheter til å formidle kunst, musikk, video, film – selv med halvparten så mange kulturjournalister som for bare fem år siden.

Dette er former vi kommer til å utforske også på andre områder av kulturfeltet med tiden. Det er nettopp fordi vi «anerkjenner verdiene, opplevelsene og kunnskapene man risikerer å miste», at vi forsøker å fornye kulturkritikken.

Men vi valgte å begynne med kunsten, fordi det er der behovet for modernisering er størst. Så jo, det henger på greip. Vi har en plan.