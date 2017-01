Det nye kunstfakultetet flytter inn i et utrolig flott nybygg. 2017 kan bli et bra år for Bergens kulturbyambisjoner.

Bergen liker å tro at den er landets kulturby nummer én. Når Kunsthøgskolen i Bergen og Griegakademiet fra første nyttårsdag er slått sammen og blitt en del av Universitetet i Bergen, kan selvskrytet få mer substans.

Fakultet for kunst, musikk og design heter nyskapningen. Og den offisielle åpningen er onsdag, med Dronning Sonja på første benk.

Sammenslåingen er ingen gjespende administrativ og usynlig rutineøvelse.

Det viktigste ved prosessen er høyst synlig, og står som et nydelig og speilblankt Star Wars-moderskip innerst i Møllendal, litt unna kanten av Store Lungegårdsvannet.

Bygget var riktignok planlagt lenge før omorganiseringen, men timingen er heldig. I mai skal kunst- og designdelen av det nye fakultetet flytte inn her, i et bygg som bør gi kulturbevisstheten i Bergen og på Vestlandet et løft. Klarer ikke byen det, er det noe alvorlig galt med den.

Moderskip-bygget er tegnet av Snøhetta, det første prosjektet det berømte arkitektkontoret har levert til Bergen. Riktig nok var det atskillig mer schwung over originalutkastet, der taket var en elegant vinge, som dessverre strakte seg et stykke inn på naboens eiendom.

Men bygget som står der i dag er rått, sterkt, allerede stappfullt av selvtillit, høye rom, luft, energi, smarte løsninger, og et digert atrium som tar inn nesten hele Bergen sentrum gjennom vinduene.

Selv om alle hater begrepet for tiden; Bergen har fått seg et «signalbygg».

I et anfall av frem- og vidsyn har Staten også kjøpt industribygget på nabotomten. Her skal Griegakademiet, eller Institutt for musikk, flytte inn en gang i fremtiden. Da vil et være plass til totalt 700 studenter og ansatte i Møllendal.

De er sikkert overlykkelige. Kunsthøgskolen og Griegakademiet har til nå vært spredd på minst seks adresser i Bergen. Et håpløst utgangspunkt for å skape et miljø med gjennomslagskraft og synlighet.

Boligbyggingen i det tidligere så triste Møllendal har transformert hele området. Men skolen bør i enda større grad gjøre det menneskevennlig, et sted folk drar til, istedenfor å reise fra. Kunstfakultetet, Kunstgarasjen og andre fine nyetableringer bør kunne utvide Bergen sentrum sørover.

At den frie kunstutdanningen nå blir underlagt mastodonten på Nygårdshøyden, har til nå ikke fremkalt hørbar protest. Ledelsen tolker det mer som en anerkjennelse.

Den gamle kunsthøgskolen kan nå knyttes nærmere kunnskaps- og forskningsmiljøer på helt andre felt, noe som kan gi nye samarbeids- og formidlingsformer. Tenk deg havbruk og design. Medievitenskap og kunstfilm. Sånne ting.

I tillegg får fakultetet flere stipendiatstillinger, som skal brukes på kunstnerisk heltidsforskning. Dette gir kunstfeltet større faglig tyngde, noe som forhåpentlig vil gjøre det mer attraktivt å bli værende som kunstner i Bergen.

Og bygget alene vil gjøre det betydelig mer attraktivt å være kunststudent i Bergen, er min spådom.

Det nye fakultetet og nybygget er en historisk mulighet til å løfte kunstfeltet i denne delen av landet ut av det provinsielle, over de ørkesløse debattene om «hva som er kunst», om smak, behag og sånn som ting alltid har vært.

I en e-post skriver høgskole-rektor Gerd Tinglum: «Kunstneres, musikeres og designeres måter å tilnærme seg problemstillinger på vil komplementere den vitenskapelige tenkemåten. Kunsten er alltid i forkant av andre fagfelt, kunstnere uttrykker det som ennå ikke er formulert i samfunnet».

Det er godt sagt. Ambisjonene bør være svære. Skal Fakultet for kunst, musikk og design forsvare forventningene til nybygget alene, må det åpne seg mot byen og omlandet.

Selv om utdanningen flytter ut av bysentrum, bør den nye skolen korte ned fysiske og mentale avstander, og dra til seg aktivitet, publikum og nysgjerrige som en supermagnet.

Både lærere og studenter må være opptatt av å prege sine omgivelser, med installasjoner, prosjekter og happenings som kan overraske, skape debatt og konstruktivt spetakkel.

Skolen bør i mye større grad samarbeide med de andre kulturinstitusjonene, som for eksempel Kode, Festspillene, Nattjazz, Bergenfest, Bergen Assembly, Bergen Kjøtt og Borealis, noe alle vil kunne løfte seg på.

Nyskapningen Fakultet for kunst, musikk og design må finne nye arenaer. Det kan vise at selv om kulturbyen kanskje har sjelen i fortiden, skal den i større grad ha hodet og blikket inn i fremtiden. Dette kan bli flott.