Romjulen har vært preget av Linda Hofstad Hellelands lille julehilsen på Facebook. Der befinner hun seg på et velregissert hjemmefoto, med pepperkaker, julepynt og bakende barn på kjøkkenet.

Men så. Med lite finfølelse for tidens gnagende spørsmål, oppfordrer hun følgerne til «å være stolte av det norske!». I imperativ. Og går løs på en skole i Stavanger, som «ikke lar elevene synge Deilig er Jorden i redsel for å såre noen». Det siste er bare sprøyt – og ble dementert ti dager tidligere.

Det er trist at landets kulturminister fremstår som uinformert, dårlig oppdatert og nokså ureflektert julepatriotisk. Og så er det lov å spørre om dette er en ny trend blant Erna Solbergs Høyre-statsråder: Å konkurrere i øvelsen populisme ad kleine Facebook-frierier.

Reaksjonene mot Helleland har likevel vært for aggressive, til dels hatske. Det er bare trist, og heller ikke behagelig for alle oss som er uenige med kulturministeren.

Dessuten korrigerte Helleland seg selv bra i går på Facebook, med god hjelp av Kong Haralds berømte nyttårstale fra i fjor. Der han sier at «vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk».

Vi må heller se på episoden som et viktig lærestykke i hvordan politisk kommunikasjon ikke bør bedrives.

Hellelands lillejulaften-stunt viser en ting. Hun forsto ikke der og da hvor farlig nær hun var å flørte med en av tidens truende strømninger: blind og angstbasert nasjonalisme og grenseløs populisme.

Den som rir internasjonal politikk som en mare akkurat nå, fra Trumps USA i vest til Putins Russland i øst. Og alle de rabiate høyrereaksjonære kreftene derimellom.

Helleland burde forstå at det finnes flere grader av kulturell nasjonalisme. Fra den mildeste 17. mai- og bunadsvariant, som mest handler om patriotisme og estetiske uttrykk. Til den mørkebrune og nedbrytende etnosentrismen, som generaliserer og skaper avstand, hat og avstand mellom «dem» og «oss».

Ved ikke å være tydelig på denne distinksjonen, har hun har bidratt raust til forvirringen selv.

Statsråden burde selvfølgelig ha fanget opp at en nyhetssak er erklært død for over ti dager siden. Samtidig er det ille at bakteppet for Facebook-kommentaren hennes er en sak som vi mediene må ta store deler av ansvaret for.

Utgangspunktet var en oppskrudd historie fra en skole i Rogaland. Der laget en rektor et internt skriv, som viste hvor rart det ville være om man fjernet ord som «jul» fra vanlige julesanger. Samtidig foreslo skolen at «Deilig er jorden» skulle nynnes, som en slags vuggevise-effekt.

Hos NRK Rogaland ble dette sauset sammen til en hysterisk anti-tradisjonssak, som umiddelbart fikk sosiale medier til å lyse opp som et juletre.

NRK tilla skolen kulturelt feige motiver, som er grovt urettferdig, men som likevel var nok til at saken havnet på Dagsrevyen – lenge etter at saken var dementert og avkreftet. Til og med på Dagsnytt 18 dagen etter ble vrangforestillingen presentert med høystemt indignasjon.

Saken viser hvor dårlig evnen til selvkorrigering er i det svære NRK-systemet. Og på statsrådsnivå i norsk politikk.

Jeg mener det ligger i en kulturministers arbeidsinstruks å heve seg over røret, og mane til klokskap og fornuft, spesielt i juletiden. Hun burde ha avstått fra forsøk på å score billige politiske poeng rett før den O’ så hellige julaften.

Akkurat i denne kritiske tiden for mennesker over store deler av Midtøsten, Europa og andre deler av verden, tror jeg Helleland hadde stått seg bedre på å snakke høyere om universelle verdier. De grunnleggende rettighetene som er helt essensielle for å kunne leve som frie mennesker, men som blir krenket hver eneste, grusomme dag andre steder enn her.

Ved å redusere kulturell identitet til julefeiring, salmesang, brunost og 17. mai, gjør kulturministeren Norge og «norskheten» veldig liten. Det tok henne riktignok en stund å innse at det er fullt mulig å gå seg bort i et ekkokammer uten politisk kompass og ideologisk kart. Men det får kanskje gå på kontoen for internett-amatørskap.

Våre viktigste verdier er tross alt knyttet til det å være menneske i verden, der vi har rett til beskyttelse, rett til vern mot krig, stemmerett, ytringsfrihet og retten til å velge våre egne liv og egne verdier.

Også det å nynne «Deilig er jorden» akkurat når vi vil. Eller la være.