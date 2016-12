2016 var året da Bergen bekreftet seg selv, på godt og vondt.

En del av oss husker fremdeles NRKs friske start på 2016. Statskringkastingen dro i gang en «godhetsuke» i alle kanaler, i et forsøk på å minne oss lisensbetalere om at vi er mennesker, tross alt.

NRKs Oslo-paternalisme viser med all tydelighet hvorfor Bergen og Norge bør være glad for at regjeringen nå i desember laget utkast til en ny avtale for kommersiell kringkasting, som kan gjøre det mulig for TV 2 å leve videre utenfor hovedstaden, helst i Bergen.

Avtaleforslaget kom i aller siste runde, to uker før TV 2s nåværende avtale med staten går ut. Riktig nok er det heftet svære prinsipielle spørsmål ved avtalen. Men for medielandskapet og norsk offentlighet er det viktig at landet holder seg med et alternativt blikk på det som er Norge, alt det som befinner seg under og utenfor NRKs radar.

Bergen har en viktig rolle i det å utjevne balansen mellom den folke- og makttunge hovedstaden og distriktene, der verdiskapning, ideer og livskraft finnes. Desto viktigere er det at Bergen aldri blir seg selv nok.

I Bergen tar vi ofte for gitt at resten av landet nesegrust beundrer byens evner som kulturby. Det er en skummel holdning.

Bergens identitet er sterkt knyttet til topografi og gamle tankers tyngdekraft. Og noen av årets store kulturelle hendelser forteller også om en by som er tilfreds med seg selv og sine myter, og har vært det i for mange tiår.

Rent litterært ble jeg slått i bakken av Nicolas Møllerhaugs bok om den markante arkitekten Leif Grung. Han tok livet av seg etter andre verdenskrig, fordi han ikke orket leve med det ensidige stempelet som nazistenes løpergutt i faget.

«Stupet – Leif Grungs krig» er fabelaktig engasjert skrevet, og viktig myteknusing. At det skulle ta 70 år før denne viktige historien ble fortalt, sier litt om viljen til å ta et oppgjør med gamle unnlatelser i et fagmiljø med altfor sterk internjustis.

En annen bekreftelse på det særegent bergenske var kronikken «Festspill på avveier». Med den plantet ti bergenske kulturkoryfeer, inkludert en av Festspillenes egne ambassadører, en kortskaftet kniv i ryggen på festspillsjefen.

Klagen handlet om at det under Anders Beyers regime har for lite plass til det bergenskulturelle, de lokale institusjonene, Grieg og kunstmusikk. Tierbanden hadde noen gode poenger. Festspillene har vist tegn på voksesmerter. Men kronikken ble også lest som et knirkende konservativt j’accuse, et erkebergensk kulturbrøl.

Det er kanskje sånn man fører «dialog» i Bergen: Med kniver, gafler og knusende verb. Jeg er usikker på hvor konstruktiv den metoden er – og hva den gjør med omdømmet vårt.

Et siste moment er kampen om nytt husvære for Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og deler av DNS i Sentralbadet. I utgangspunktet en strålende plan, som kan løse en hel del kompliserte problemer for sentrale deler av bergensk og nasjonalt kulturliv.

Problemet er bare at regjeringen ikke automatisk skjønner det samme. Det vil den heller aldri gjøre, så lenge det ikke foreligger grundig forarbeid fra politisk hold her i byen. En idé selger seg ikke selv. Kampen om hundrevis av like gode og like kostbare prosjekter er hard, landet over.

Skal Bergen selge seg selv og sine største kulturambisjoner, må det bedre politisk grunnarbeid til. Det betyr håndfaste vedtak, sterk politisk vilje og lobbying over tid.

Kulturlivet er fullt av slike paradokser og fallgruver. Bergen skyter seg selv i foten gang etter gang, men har en imponerende evne til å reise seg igjen.

Det skyldes først og fremst alle de hardt arbeidende, kreative, kompetente og entusiastiske menneskene som jobber i denne sektoren, utenfor Oslo-radaren. Måtte de aldri miste gløden.