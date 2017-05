Norske politikere må løsrive seg fra stortingssosiolekten og snakke på en måte som inspirerer.

Ingen får gåsehud av å høre Jonas Gahr Støre si «vi vil gjøre det viktigste for Norge til det viktigste i norsk politikk».

Ingen løper til valgurnene av Erna Solbergs ord om at «vi har flyttet rus og psykisk helse til toppen av prioriteringslisten og vi ber om støtte i valget til å fortsette den prioriteringen».

Den politiske retorikken i Norge er teknokratisk, selvsentrert og negativ. Få politikere snakker et språk som ligner hvordan ikke-politikere snakker. Enda færre klarer å inspirere og gi en tro på politikken.

Det skaper distanse mellom folk og politikere. Folk mister tilliten til at det politiske systemet er til for å gjøre livet deres bedre.

Selv om landsmøtetaler først og fremst er myntet på partimedlemmene, egner de seg godt for å studere partiledernes stil og budskap. De har en uavbrutt time på scenen, et gjennomarbeidet manus, fjernsynskameraer mot seg og landets politiske journalister i salen.

Nå har alle partiene på Stortinget, med unntak av Frp og MDG, avholdt sine landsmøter. Den språklige kvaliteten på partiledertalene varierer kraftig. Høyre-leder Erna Solberg leverte et byråkratgrått språklig makkverk, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre svømte i det abstrakte mulighetsrommet.

Hun med «muliggjørende teknologier», han med «et stort vi».

Monica Strømdahl / e-mail

Likevel snakker de alle det samme stammespråket, en stortingssosiolekt som kun kan høres på partikontor og Dagsnytt Atten. Språket består av en kombinasjon av ukjente byråkratiske uttrykk og diffuse politiske slagord.

Av en eller annen grunn har politikere fått det for seg at de hele tiden må finne på nye ord. «Vi er forandringspartiet», sa SV-leder Audun Lysbakken. Venstre-leder Trine Skei Grande snakket om å være «kunnskapsvennlig».

Men mødre som er misfornøyde med barnas utdanning, sitter ikke ved middagsbordet og ber om en «tillitsreform i skolen».

Mens stortingsrepresentantene pakker inn alt i samlebegreper som «sentralisering» og «distriktsfiendtlig», snakker velgerne enkelt, greit og konkret om jobben, butikken og sykehuset som forsvinner.

Og når statsministeren først forsøker å være konkret, blir det «vi trenger grunnforskningen som skjer i de tekniskindustrielle instituttene».

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Dessverre er innholdet et like stort problem som språket. De som lykkes best med å snakke som folk, er ofte SV og Frp. Utfordringen deres er at også de blir mest opptatt av hva de er mot. Det blir for negativt.

Budskapet som ligger i klisjeen om at politikk er det muliges kunst, forsvinner. Både Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes brukte uttrykket «Fellesskap fungerer» i sine taler, et uttrykk som stammer fra den sosialistiske tankesmien Manifest. Det er et godt slagord.

Dessverre brukte partilederne mest tid på å si at mangel på fellesskap ikke fungerer.

Et annet bokstavrim på F er minst like godt: For folk flest. Dette Frp-slagordet er på den ene siden en oppmuntring om at politikken kan representere, ja, folket. Men i likhet med partiene på venstresiden blir det snudd til den samme politikkforakten, kampen mot politikken. Nei til bompenger, nei til avgifter, nei til statlige overgrep.

Anti-politikken har mye for seg. Men den er ikke inspirerende.

OLE MARTIN WOLD / NTB scanpix

Særlig i Høyre og Arbeiderpartiet er det mange som liker å si at man i norsk politikk er enige om målene, men uenige om virkemidlene. Det er ikke bare sunt, fordi politikerne ender opp med småkjekling om detaljer, der de bare snakker til hverandre, ikke velgerne.

Demokratiet trenger politikere som peker ut målene. Som inspirerer folk til å tro på politikken, som motiverer folk til handling, som gir en tro på at samfunnet kan gjøre noe godt. Folk må ikke bare ha noe å stemme mot, men også noe å stemme på.

Når politikerne først snakker om målet, blir det for abstrakt, som «et solidarisk samfunn» eller «verdier som varmer, verdier som varer». Eller, slik Grande begynte sin tale: «For en sosialliberaler som meg, så handler politikk om å bygge fellesskap som gir mennesker frihet».

Den setningen kunne bare blitt uttalt på den talerstolen. Ingen andre steder. Fordi folk flest snakker ikke sånn.

Meek, Tore / NTB scanpix

Når politikere først snakker konkret, blir det for byråkratisk. Både språk og innhold blir for fjernt fra vanlige menneskers hverdag. Alle verdiene forsvinner i mylderet av debatter om lærernorm, robuste kommuner og grunnforskning i de tekniskindustrielle instituttene.

Norge trenger politikere som klarer å løsrive seg fra stortingssosiolekten, komme seg ned på bakken og samtidig være visjonære nok til å gi folk en tro på at demokratiet kan bidra med mer enn bare å reversere gamle reformer.

Fordi folk flest er bedre enn ordbruken i den politiske debatten skulle tilsi.

Mathias Fischer ble i 2013 innvalgt som andre vara for Venstre på Stortinget. Han er utmeldt av partiet, og vil, hvis han blir innkalt, møte på Stortinget som uavhengig representant.