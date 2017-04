[Sett inn din kampsak] har aldri vært viktigere. Men er det egentlig sant?

Språket byr på mange muligheter. Da er det synd å se at lettvinte, klisjéfylte vendinger dominerer debatten. «Dette forslaget er viktig og riktig», sier folk. «Dette er den nye oljen», påstår de. Det er fordummende og lite overbevisende.

I dagens utgave av politisk svadaspråk har vi kommet til overdrivelsen.

«Sparing i BSU har aldri vært viktigere enn nå», fortalte Sparebank1 til Halden Arbeiderblad. Selvfølgelig sier banken det. Det ville jo vært en dårlig markedsføringsstrategi å fortelle potensielle kunder at de er for sent ute.

«Kampen mot EØS-avtalen aldri vært viktigere enn nå», skrev en Rødt-politiker i Helgelendingen. Javel? Er kampen viktigere nå enn den var på tidlig 1990-tallet, du vet, da det faktisk var mulig å stanse avtalen før den ble inngått?

«EU har aldri vært viktigere», skrev Europeisk Ungdom i Fædrelandsvennen. Sikker? Viktigere enn da unionen samlet Europa etter murens fall? Viktigere enn under den kalde krigen, da EU sørget for at Vesten sto opp mot kommunismen i øst?

«Fagbevegelsen har aldri vært viktigere enn nå», sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til Agderposten. Sikker?

Det var en tid der folk jobbet hele dagen i kullgruver, i fabrikker, for luselønn, uten stillingsvern og med fare for liv og helse hver eneste dag. Er fagbevegelsen egentlig viktigere nå enn den var da?

Her følger en liste over andre ting som aldri har vært viktigere:

Kompetansepåfyll (Dagens Næringsliv, 13. mars)

Å ta gatene fatt (Klassekampen, 8. mars)

8. mars (Fædrelandsvennen, 8. mars)

Feminisme (Bergens Tidende, 8. mars)

Vi (Avisen Eikebladet om seg selv, 7. mars)

Kampen mot løgnene (Vårt Land, 22. februar)

Motivasjon (Hadeland, 22. februar)

Utdanning (Trønder-Avisa, 20. februar)

Foreldrenes rolle som forbilder (Namdalsavisa, 27. januar)

Langsiktig og helhetlig byplanlegging (Ringerikes Blad, 23. januar)

I en tid med fake news, sterke pengeinteresser og økende polarisering, har kampen mot retoriske lettvintheter aldri vært viktigere.