Bare en tredjedel av unge menn uten utdanning brukte stemmeretten ved forrige valg i Bergen. Det er alvorlig.

Demokratiet i Bergen er ikke i krise. Det var hovedkonklusjonen til Lokaldemokratiutvalget, som la frem sin rapport før helgen. Det er betydelige forskjeller imellom valgkretsene når det gjelder hvor mange som bruker stemmeretten. Mens 72 prosent bruker stemmeretten sin på Bønes, er det bare 51 prosent i Vadmyra valgkrets som stemmer.

Det betyr at noen deler av byen har større innflytelse over hvem som styrer.

Men det kan ikke kalles en krise. I enkelte europeiske land, er valgdeltakelsen nasjonalt på samme nivå som valgkretsene i Bergen der færrest deltar. I det amerikanske presidentvalget var valgoppslutningen bare 56 prosent.

I det store og det hele er lokaldemokratiet i Bergen sunt. Velgerne er i det store og hele tilfredse med tjenestene kommunen leverer. De aller fleste med stemmerett benytter seg av den.

Skjevhetene vi ser i Bergen er ikke verre enn andre steder. Byrådet trenger ikke trykke på den store røde alarmknappen.

Men dataene som ble lagt frem før helgen viser at det er grunn til å være på vakt.

Det er et kjent fenomen at valgdeltakelsen er rimelig høy blant dem som nettopp har fått stemmerett. Så synker den i årene som følger. Men det statistikken fra forrige kommunevalg i Bergen viser skremmende tydelig, er at fallet i valgdeltakelse i 20-årene ikke gjelder alle deler av befolkningen.

Unge som tar høyere utdanning, fortsetter nemlig å stemme gjennom 20-årene. Det er ikke slik at studenter lar være å stemme fordi de ikke finner frem til valglokalet på studiestedet.

Tallene fra lokalvalget i Bergen i 2015 viser at den lave valgdeltakelsen blant unge voksne skyldes at så få av dem uten høyere utdanning stemmer.

Velgere med og uten høyere utdanning skiller på en måte lag. Særlig lav er deltakelsen blant menn mellom 26 og 30 år: Bare 35,5 prosent i denne gruppen brukte stemmeretten i Bergen i 2015.

Det store spørsmålet er: Hva skjer ved valget til høsten? Og hva med kommunevalget i 2019? Vil flere begynne å stemme?

Om en viktig velgergruppe er i ferd med å falle utenfor, er det et demokratisk problem. Pensjonister bør ikke ha vesentlig større innflytelse på hvem som styrer landet og byen enn unge. Folk med utdanning bør definitivt ikke ha større politisk makt enn folk uten.

Det er særdeles viktig at unge uten høyere utdanning påvirker politikken.

Som Lokaldemokratiutvalget skriver i sin rapport, kan skjevhetene vanskelig rettes opp over natten. Kampanjer for å øke valgdeltakelsen virker tidvis noe desperate. Ved forrige valg ble det gjort forsøk med å sende ut tekstmeldinger for å minne folk om at det var valg. Men det er nærmest som å forsøke å reparere termometeret, istedenfor å finne ut hvorfor pasienten har feber.

Å stemme er frivillig. Å la være å delta er også en ytring.

At så få unge, særlig menn, uten høyere utdanning velger ikke å stemme, kan være et sterkt uttrykk for misnøye. Det kan være en del bare gir blaffen. Det kan være et aktivt valg om å overlate hele greien til andre.

I verste fall er det et signal om at partiene ikke taler deres sak. Da hjelper det ingenting med kampanjer for å få flere til å stemme, for problemet er mer grunnleggende.

De neste ukene og månedene skal partiene i Bergen diskutere om og hvordan lokaldemokratiet i byen skal endres. Lokaldemokratiutvalget har kommet med spenstige forslag om nye bydelsutvalg og et borgerpanel, basert på et tilfeldig trukket utvalg av Bergens befolkning.

Forhåpentlig evner partiene å gå inn i diskusjonene med minst mulig egeninteresse. Hva som gagner partiene mest, bør ikke avgjøre hvordan lokaldemokratiet blir seende ut.

Nei, det er ingen krise, men det er noen alvorlige skjevheter i demokratiet i Bergen. Å bekjempe sosial ulikhet har historisk sett vært en viktig sak i norsk politikk. Å forstå og bekjempe politiske forskjeller bør nå være like viktig.