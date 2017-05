Det er verken usmakelig eller populistisk å stille spørsmål om bysyklene. Opposisjonen gjør bare jobben sin.

Bergen er en vits av en sykkelby. Derfor er bysykler, og alle andre tiltak som vil få flere bergensere på pedalene, sårt tiltrengt. Byrådets utålmodighet er betryggende. Gleden over at Sparebanken Vest sørger for bysykler i sommer er forståelig.

Men det har vært, og er fortsatt, gode grunner til å være kritisk til byrådets håndtering av saken. Når opposisjonen har stilt en rekke spørsmål om de midlertidige syklene, gjør den jobben sin. Derfor var det også på sin plass at byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) i går redegjorde for gruppelederne i Bergen bystyre.

Høyres Hilde Onarheim gikk muligens i overkant hardt ut da hun i forrige uke slo fast at byrådet brøt loven fordi det ikke ble gjennomført noen anbudsrunde. Hun har fått støtte av to forskere ved Universitetet i Bergen.

I et brev fra bymiljøetaten står det ganske tydelig at andbudsreglene er til hinder for at kommunen kan få på plass bysykler i 2017. "Med bakgrunn i dette og tidligere kontakt i saken", skriver etatsdirektør Lise Reinertsen i Bymiljøetaten, «retter kommunen en forespørsel til SPV om banken kan stå ansvarlig for at en midlertidig bysykkelordning blir etablert i år.»

Det er klart at det var Sparebanken Vest som tok initiativ til bysykkelgaven. Men brevet må leses med store mengder velvilje om det skal tolkes på annet vis enn at nettopp anbudsreglene er årsaken til at kommunen ønsker at Sparebanken Vest skal betale for syklene.

Det hjelper heller ikke på saken at det var kommunen som rettet den første, om enn uformelle, forespørselen til sykkelleverandøren UPI. Tatt i betraktning at det var Sparebanken Vest som skulle kjøpe inn syklene, har kommunen vært aktive i å hente inn informasjon fra UPI om hva de kunne tilby.

Men det betyr ikke at loven er brutt.

Det kan godt tenkes at det formelle er innenfor, slik byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) har vært klar på fra første stund. Håndteringen har likevel vært uklok.

Schjelderups reaksjon på opposisjonens spørsmål gir rett og slett grunn til bekymring. Han omtalte Onarheims spørsmål som smakløse og beskrev Høyre som et populistisk protestparti.

Spørsmålene er helt betimelige og burde ikke fremkalle en slik reaksjon fra byrådslederen.

Et av sakens stridstema er at syklene er dekorert med sparebankens logo. Ifølge Schjelderup er ikke dette noe banken har bedt om, men noe kommunens administrasjon sørget for. Dette skal altså ikke være noen gjenytelse, men informasjon til byens innbyggere om hvem som har betalt for syklene.

For et utrent øye ligner det likevel på reklame, som åpenbart fungerer som en profilering av banken. Logoen er der neppe for at brukerne skal kunne ringe banken om noe er galt med syklene.

Derfor er det også forståelig at andre aktører som ønsker å levere bysykler reagerer. De ventet tross alt på at anbudet skulle lyses ut.

Det er også spesielt at kommunen bruker såpass mye ressurser på å sørge for at lanseringen av bysyklene ble god PR for banken.

Byrådet har også tatt for lett på bindingene som finnes mellom dem og ledelsen i Sparebanken Vest. Det er ikke en urimelig mistenkeliggjøring å stille spørsmål ved hvilken rolle tidligere byråd og nåværende leder av Arbeiderpartiet, Roger Valhammer, har hatt i saken. Han er strategisk rådgiver for konsernledelsen i Sparebanken Vest, og har vært involvert i saken som representant for banken.

Det er ikke i seg selv noe problem. Men det er altså byrådsleder Harald Schjelderups ansvar å overbevise om at det ikke er forbindelsene mellom banken og Arbeiderpartiet som er årsaken til at Sparebanken Vests logo pryder bysyklene.

Rune Sævig

Derfor var opposisjonens spørsmål betimelige, og gårsdagens redegjørelse nødvendig. For det som er åpenbart for Schjelderup og dem som har vært tett på prosessen, er ikke nødvendigvis like klart for oss utenfor. Spørsmålene som ble stilt, er rett og slett noe en byrådsleder må tåle.

Schjelderup er bekymret for at kritikken i denne saken vil skremme vekk andre som ønsker å gi byen en gave. Det ville være synd, men er neppe tilfelle. Byrådet gjør uansett et klokt grep nå ved å lage nye rutiner for hvordan kommunen bedre kan håndtere gaver fra private.

Bysykler er utvilsomt et gode for byens befolkning. Men at noe er bra for Bergen, må aldri være til hinder for at kritiske spørsmål blir stilt.