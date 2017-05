Bare fantasien setter grenser for hva man kan være negativ til når sykkel-VM kommer til Bergen.

Frykter sykkelvelt

Tidligere syklister og andre eksperter på alt frykter at syklistene kommer til å dette av sykkelen under mesterskapet. – Det er jo veldig tynne i hjul, påpeker en av dem.

Frykter skipsdåp

Kilder i Bergens Tidende er redd for at noen skal stjele folkefesten ved å døpe et skip i Vågen. – Alvorlig, sier noen.

Frykter regn

En meterolog med skremmende melding: Det er stor fare for nedbør i Bergen.

Frykter matkrise

Fordi alle syklistene vil være opptatt med mesterskapet, frykter ledelsen i Foodora at de ikke vil ha nok personell til å frakte lunkne burgere til Sandviken.

Frykter dårlig presse

Arrangørene er nå bekymret for at de vil gjøre noe dumt og at Bergens Tidende skal skrive om det.

Frykter ukjent vinner

BTs sykkeleksperter advarer bergenserne: - Det er en viss fare for at dere ikke kjenner navnet på verdensmesteren, sier han. – Er det ikke han Dag Otto, da?, svarer bergenser (64).

Frykter at nettet skal bryte sammen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap frykter at datanettet skal bryte sammen i møte med alle Instragram-postene.

Frykter narkofest

Bergenspolitiet står klar med arrestordrene når gatene skal fylles av en internasjonal bande kjent for bruk av ulovlig doping.