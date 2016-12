Tenk når kunstig intelligente robotar gjer alt arbeidet. Då skal vi kose oss.

Ka e det som æ drømme om.

At æ en dag ska våkne opp og vite

at arbeidet æ leve med

e mykkje, mykkje meir enn det å slite.

Av og til skulle eg ønskje eg var meir romantisk. Som 70-tals radikalisten Klaus Hagerup, mannen bak teksten til «Elinors vise». I 1976 drøymde han om at det skulle bli like fint å jobbe som å danse. No skriv Hagerup bøker om vin og mat i Italia.

Hagerup var, som sine kameratar Tron Øgrim og Pål Steigan, inspirert av Karl Marx og den sosialistiske utopien. I arbeidarstaten skulle industrien frigjere folket. Maskiner kunne ta over arbeidet, og folket kunne kose seg med meir utviklande ting, som å komponere musikk. På eit vis fekk han rett. Sidan slutten av 1800-talet har arbeidstida blitt stadig kortare.

Men dei færraste brukar den stadig større fritida til å lage musikk. I staden blir det mykje tøv, som å sjå på åndsforlatte TV-program, kjøpe ting eller pusse opp huset. Fullblods, framandgjorde konsum-apar i kapitalismens teneste, tippar eg Marx ville ha tenkt.

Utan samanlikning elles stod Norges-sjefen for konsulentselskapet McKinsey, Martin Bech Holte, i november framfor det bergenske næringslivet i Grieghallen. Han snakka om den digitale revolusjonen vi er inne i. Om robotar, kunstig intelligens og internett-drivne tenester som vil gjere millionar av jobbar overflødige i åra framover. Han bør vite kva han snakkar om. McKinsey er eit globalt firma som mellom anna gjev bedrifter råd om korleis jobbane kan kuttast.

– Borgarløn, sa Holte. Når det ikkje blir nok jobbar til alle bør kanskje alle få borgarløn, ei fast løn frå staten. Pengar utan krav. – Kanskje, sa Holte. Han var ikkje bombastisk, kanskje fordi nokon må betale skattar for at staten skal kunne gje ut ei slik borgarløn. Klokt nok nemnde han ikkje betalinga i det heile. Det kunne skapt dårleg stemning i salen.

Holte er ikkje åleine. Internasjonalt er det mykje snakk om borgarløn og tilsvarande ordningar for tida. Sjølv teknologioptimistar som MIT-professor Erik Brynjolfsson meiner den digitale revolusjonen vil fjerne fleire jobbar enn den vil skape. Eigentleg er dette ganske oppsiktsvekkjande, at folk som Holte og Brynjolfsson ikkje trur kapitalismen vil klare å levere nye arbeidsplassar til erstatning for dei som forsvinn. Det er jo det som plar skje under industrielle revolusjonar. Men som fleire peikar på: Det går gjerne fleire tiår med mykje elende før dei nye jobbane materialiserer seg.

Viss Holte & Co får rett, og tusenvis blir kasta ut i arbeidsløyse eller underbetalt arbeid dei komande tiåra, kan det vise seg at Brexit, Trump og Le Pen berre er forsmaken. Det blir ikkje akkurat noko syngje-og-danse samfunn. Vi snakkar vel meir om skrik-og-marsj.

Utvegen Holte peikar på er den konstruktive, den kapitalismen hadde suksess med etter børskrakket i 1929: Å møte sosiale utfordringar med reformer som dempar konfliktane. Då kjem ein ikkje utanom at dei feite overskota også frå den digitale industrielle revolusjonen må fordelast.

Til no har ein liten elite tatt mesteparten av vinsten, noko som gjer at heile den ansvarlege høgresida i politikken (inkludert OECD og NHH-professor Victor Norman) meiner at økonomiske forskjellar no trugar stabiliteten i verda. Heller ikkje Norman seier noko om korleis utjamninga skal skje i ei verd der kapitalen flyt fritt over landegrensene, og land konkurrerer om å tilby dei lågaste skattane. Den franske kjendis-forskaren Thomas Piketty har foreslått ein global skatt, men ikkje ein gong han trur at det er mogeleg å få til.

Den digitale revolusjonen burde jo eigentleg vere ei fantastisk nyheit. At det trengst stadig mindre folk for å produsere det vi treng er jo fint. Mindre tid til jobb, meir til kos.

Det er jo eigentleg berre eit spørsmål om organisering. Om å fordele dei jobbane som er igjen på ein bra måte. Det å betale ein del av befolkninga for ikkje å jobbe er ei løysing, men ikkje akkurat utan problem. For det første må borgarløna vere relativt låg. Viss ikkje vil ingen ta dei kjedelege jobbane som teknologien ikkje klarer å fjerne. Dessutan vil 90 prosent av alle gutar forsvinne inn i spelverda for alltid.

UiO-professor Kalle Moene foreslår ei borgarløn knytt opp til nasjonalinntekta, med hans sats blir det 80.000 kroner i året i Norge. Det er ikkje nok til å leve av, og folk måtte dermed ha skaffa seg andre inntekter ved sidan av.

Her i landet har vi allereie betre ordningar i uføretrygd og sosialhjelp, men fordelen for mottakaren med borgarløn er at det ikkje er stigmatiserande. Alle får det, alle er like gode. Men akkurat difor blir borgarløn neppe norsk politikk, for dei rause norske velferdsordningane kviler på at folk ikkje tek i mot med godt samvit. Presset på å skaffe seg ein jobb skal vere der, både i stigmatisering og låge utbetalingar (sosialhjelp). Det er den norske arbeidslinja.

Borgarløn verkar difor noko malplassert i det norske systemet. Då ville det vere meir i tråd med tradisjonen å korte ned arbeidstida. Vi har allereie kortare arbeidstid enn mange andre land, noko som har tvunge norsk industri til å bli meir effektive og smarte enn konkurrentane. Det har vore ein suksess. Det kan det godt bli om ein kortar ned arbeidstida endå meir, men dei som eig bedriftene trur ikkje på det.

Til våren kan kortare arbeidstid, 6-timars-dagen, bli hovudsaka på LO-kongressen. Dei som jobbar i det offentlege er for, industriforbunda seier nei. Og sjølv om dei er i mindretal har industriforbunda ein lei tendens til å vinne fram i LO.

Førebels ser 6-timars-dagen like utopisk ut som borgarløna. Historia om den digitale revolusjonen har ikkje trengt inn i norske politiske parti. Venstre hadde borgarløn på programmet heilt til Finansdepartementet i 2013 rekna seg fram til at det ville auke statens utgifter med minst 100 milliardar kroner.

Mot historia om den digitale revolusjonens jobbknusing står den langt sterkare historia om eldrebølgja. Det er historia om forgubbinga av vestlege samfunn som vil krevje at vi som er igjen jobbar meir, ikkje mindre.

Kanskje er begge rett, slik at dei nullar ut kvarandre og vi kan halde fram som i dag. Det er kanskje ikkje verdas undergang for oss her i landet. Når du ser kva vi brukar fritida vår på i dag, så spørst det om vi har godt av meir.