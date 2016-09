«AFTER SPRING»: Når flyktningene ikke lenger står rett fremfor oss og ser oss inn i øynene, er det vanskeligere å huske på at de har et like stort behov for hjelp som før. Her er to gutter i flyktningleiren Zaatari i Jordan fra dokumentarfilmen After Spring, som vises på Biff. FOTO: Ellen Martinez/Steph Ching