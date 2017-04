Tiggeforbod er igjen på moten. Det er «kristne verdiar» òg. Men ikkje same debatt, sjølvsagt.

Den politiske kristendomen er som eit kontroversielt internt partiutval:

Ein vel å snakke om det som passar seg der og då, legg litt tjukt på om dei store linjene, og unngår alt som kan vere ubehageleg – eller i dette tilfellet, sjølvmotseiande.

Det vart ramaskrik då Arbeidarpartiet, under tvil, bestemte seg for å vrake kristendoms-K’en i KRLE-faget. Fleire regjeringsmedlemmer rykka ut, deriblant utanriksminister Børge Brende.

Han frykta for samhaldet i samfunnet, når ein ikkje ville inkludere kristendomen i fagnamnet. Det er berre det, Brende, at kristendomen er med, sidan R’en står for religion.

Og det var der kulturminister Helleland kom på bana. For ho meinte det var naivt å vere nøytral til religion, og bedyra at kristendomen må trekkjast fram. Samfunnet vårt står altså på kampen av stupet, på grunn av namnet på eit fag. Innhaldet er dei aller fleste einige om.

Korleis kan det ha seg at desse Høgre-statsrådane kjempar så hardt for noko KrF pressa inn i regjeringsforhandlingane? For, hugs at Høgre ikkje har gått til val på ein K. Når den er på plass, blir den forsvart med tunge «kulturkamp»-argument. Nettopp fordi KrF gjekk til val på det.

Det handlar ikkje om samfunnet vårt skal bryte saman eller ikkje, eller kor naivt det er at staten skal møte religionar med eit nøytralt blikk. Det handlar om attval, ikkje om norske verdiar.

Det kan det vere verdt å ta argumenta deira på alvor, for å teste dei. Dei kristne verdiane er eit solid grunnlag i Noreg, vert det sagt. Fotavtrykket er enormt, og religionen har hatt ein viktig plass i nasjonsbygginga vår, men kor mykje av dagens samfunn kan (eller vil) kristne eigentleg skryte på seg?

Dei mest rettruande på den kristne høgresida, folka bak Oslo Symposium og Norge I DAG, meiner at heile idégrunnlaget vårt er eit produkt av kristendom.

Redaktør Bjarte Ystebø påstår at ytringsfridom og religionsfridom er eit produkt av kristne verdiar. Det er i beste fall latterleg, og eit forsøk på å rane liberalismen frå sine enorme bidrag til moderne statsdannelsar.

Det blir ein spesielt merkeleg påstand når me veit at kristne verdiar vert brukt som argument for ei reversering av det moderne samfunnet me har i dag, og ikkje berre som eit bevaringsargument.

Det er lett å finne døme på at Noreg har utvikla seg i motstrid til kyrkjelege dogme, og vekk frå dei kristne verdiane.

Ta den aksepten, likebehandlinga og inkluderinga av homofile som samfunnet har vist dei seinare åra. Dei religiøse stritta imot, med ei intens kraft.

Det same gjeld abortlova, som står som eit heidersteikn over kvinners rettar. Det går knapt eit år utan at nokon, med bibelen i hand, argumenterer for å innskrenke denne lova. Kvinnene vant mot samfunnet, men må fortsette å kjempe. Det finst mange fleire dømer.

På mange område står dei kristne verdiane i direkte motstrid til den progressive utviklinga me ser i Noreg, og som dei aller, aller fleste forsvarer eller kjempar for.

Motstrid er noko den politiske kristendomen er god på. For i det NRK sende Brennpunkt-dokumentaren om tigging i Bergen, var det mange som la diskret vekk bibelen, og begynte å skrive forbodstekstar.

Dokumentaren var knapt ferdigsendt, før det første forslaget om å forby fattige å spørje om pengar dukka opp. Overlappen mellom dei som forsvarar KRLE-faget, som om det stod om nasjonen si framtid, og dei som ønskjer å forby tigging, er fascinerande.

NRK dokumenterte at nokre av tiggarane i Bergen er knytt til organisert kriminalitet. Nokre av dei.

Dei hadde heller ikkje sjekka opp i kor stor del av inntektene til desse gruppene som kom frå tigging. Det var heller ikkje nødvendig. Dei store forsvararane av kristne verdiar stod klar til å rydde gatene for fattigfolk, uavhengig om dei var knytt til bakmenn eller ikkje.

Ein treng ikkje ha gått mange timane på søndagsskulen for å vite at Jesus neppe ville vore så blid på dei farisearane som no vil forby fattige å be om hjelp.

Det er noko overraskande roande over dette hykleriet, som manifesterer seg som politisk kristendom frå tid til annan.

Når ein først avslører kva dette «kristne verdiar»-pratet handlar om, så forstår me at det berre er reinspikka opportunisme, og at det ikkje eigentleg handlar om religion.

For me veit at dei aller, aller fleste som kjempar for kristne verdiar no, ikkje vil kjempe for å reversere det som blei innført trass i kyrkja og dei religiøse.

Dei vil eigentleg berre kjempe for stemmer, og tar i bruk noko så uskuldig som vikarierande argumentasjon.

Det ville nemleg vore veldig trist viss me faktisk driv på å lage lover og reglar ut frå kva bibelen påbyr eller forbyr, eller kva tradisjonen i Noreg tilseier at me skulle meine.

For ifølgje norsk tradisjon er det ganske lite med dette moderne samfunnet som er greitt.