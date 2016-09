Falsk forsikring

HELSEFORSIKRING: Dersom eg meiner at ein pasient bør få sjekka hjarta i løpet av veka eller skifta hofta før sommaren, er kollegaene på sjukehuset i all hovudsak imøtekomande og rydjar plass, skriv Ingebjørn Bleidvin. Her pågår ein operasjon på Haukeland Universitetssjukehus. FOTO: Jan M. Lillebø (arkivfoto)